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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

46 تن زعفران خشک خراسان رضوی به خارج صادر شد

46 تن زعفران خشک خراسان رضوی به خارج صادر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: ناظر گمرکات خراسان رضوی از صادرات 46 تن زعفران خشک این استان به خارج کشور خبر داد.

مسعود عاطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: این میزان زعفران صادر شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: ارزش این میزان زعفران صادراتی 148 میلیون دلار بوده که به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شده است.

ناظر گمرکات مشهد بیان کرد: از زعفران خشک صادراتی 30 تن به صورت انواع بسته بندی 10 و 30 گرمی صادر شده است.

وی ادامه داد: مابقی زعفرانهای خشک صادراتی در بسته های کمتر از 10 گرمی بسته بندی شده است.

ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: با بررسی های انجام شده زعفران بسته ای در مقایسه با زعفران فله ای با استقبال خریداران خارجی رو برو شده است.

وی افزود: به نظر می رسد به منظور رونق بازار زعفران حمایت از زعفرانکاران ضروری است و تولید کنندگان باید به سمت روشهای نوین بسته بندی گام بردارند.

کد مطلب 1211902

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