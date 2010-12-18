46 تن زعفران خشک خراسان رضوی به خارج صادر شد

مسعود عاطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: این میزان زعفران صادر شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است .

وی اظهار داشت: ارزش این میزان زعفران صادراتی 148 میلیون دلار بوده که به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شده است .

ناظر گمرکات مشهد بیان کرد: از زعفران خشک صادراتی 30 تن به صورت انواع بسته بندی 10 و 30 گرمی صادر شده است.

وی ادامه داد: مابقی زعفرانهای خشک صادراتی در بسته های کمتر از 10 گرمی بسته بندی شده است .

ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: با بررسی های انجام شده زعفران بسته ای در مقایسه با زعفران فله ای با استقبال خریداران خارجی رو برو شده است.

وی افزود: به نظر می رسد به منظور رونق بازار زعفران حمایت از زعفرانکاران ضروری است و تولید کنندگان باید به سمت روشهای نوین بسته بندی گام بردارند.