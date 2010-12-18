هفت واحد تولید بتن در قم پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرشاد خوشنویسان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بکارگیری کیفیت مناسب در ساخت بتن امری ضروری در ساخت و ساز به شمار میرود، اظهار داشت: با توجه به حساسیت این موضوع از ابتدای سال جاری تاکنون هفت واحد تولید کننده بتن آماده در استان قم به دلیل عدم کیفیت مناسب به طور موقت پلمپ شده است.
وی به عوامل تخلف در واحدهای تولیدکننده بتن و دلایل پلمپ آنها اشاره کرد و گفت: استفاده از سنگدانه درشت و ریز غیراستاندارد، تجهیز نکردن آزمایشگاه مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران و مواردی از این قبیل علت اصلی توقیف خط تولید این واحدهای تولیدی در زمینه تولید بتن آماده بوده است.
خوشنویسان نظارت دقیق بر کار واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی را یکی از وظایف اداره کل استاندارد و تحقیقات استان دانست و تصریح کرد: ادارهکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم با همکاری دفتر عمرانی استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی نظارت دقیقی بر واحدهای مصالح ساختمانی دارد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم با اشاره به روند چشمگیر ساخت و ساز مسکن مهر در استان، رعایت استاندارد در خصوص ساخت و ساز را امری ضروری عنوان و خاطرنشان کرد: بتن از اهمیت به سزایی در استحکام و پایایی سازه برخوردار است، لذا توجه به کیفیت در تولید بتن امری اجتناب پذیر است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم با اشاره به پلمپ اخیر یک واحد تولیدکننده بتن به علت رعایت نکردن موازین استاندارد به طور موقت گفت: با پلمپ این واحد تولیدی، از ابتدای سال جاری تا کنون هفت واحد تولیدکننده بتن در استان قم پلمب شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرشاد خوشنویسان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بکارگیری کیفیت مناسب در ساخت بتن امری ضروری در ساخت و ساز به شمار میرود، اظهار داشت: با توجه به حساسیت این موضوع از ابتدای سال جاری تاکنون هفت واحد تولید کننده بتن آماده در استان قم به دلیل عدم کیفیت مناسب به طور موقت پلمپ شده است.
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