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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۰

در پرونده امام موسی صدر؛

"معمر قذافی" در لبنان محاکمه می شود

"معمر قذافی" در لبنان محاکمه می شود

با تصمیم رئیس شورای عالی قضایی لبنان دادگاه "معمر قذافی" و معاونانش در پرونده ربودن امام موسی صدر در روز چهارم مارس 2011 برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "غالب غانم" رئیس شورای عالی قضایی لبنان روز گذشته با اعلام برگزاری این دادگاه در جهت محاکمه رهبر لیبی، تحولات مسئله پیگیری سرنوشت این عالم عالیقدر جهان اسلام و همراهانش را وارد مرحله تازه ای کرد.

یک منبع قضایی در بیروت در این باره اظهار داشت: محاکمه قذافی و معاونانش از روز چهارم مارس 2011 با عنوان کسانی که از عدالت گریخته اند، آغاز می شود.

امام موسی صدر 9 شهریور سال 1357 در سفر به لیبی و هنگام ترک این کشور به مقصد ایتالیا ناپدید شد. اسناد معتبر نشان می دهد امام موسی صدر هرگز سوار هواپیمایی که به مقصد ایتالیا پرواز می کرده نشده است. امام صدر  را در این سفر شیخ "محمد یعقوب" و "عباس بدرالدین" (روزنامه نگار لبنانی) همراهی می کردند.

چندی پیش پسر امام موسی صدر که پدرش 32 سال پیش سفر بی بازگشتی به لیبی داشت، تاکید کرد: پدرم و همراهان وی همچنان زنده اند و در لیبی بسر می برند.

کد مطلب 1211904

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