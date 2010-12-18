به گزارش خبرگزاری مهر، گیتی توانا با بیان اینکه در سال 1387 تعدادی از خوشه های صادراتی مورد حمایت مالی سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفته اند، افزود: به صورت کلی 192 خوشه کسب و کار در سطح کشور شناسایی شده که از این تعداد، 42 خوشه دارای قرارداد توسعه از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است.

مدیرکل دفتر امور بنگاههای سازمان توسعه تجارت ایران افزود: از جمله خوشه های تشکیل شده در کشور می توان به خوشه خرما خوزستان، اهواز، بوشهر، بندرعباس، خوشه سفال و سرامیک همدان، چرم تهران، تبریز و مشهد و خوشه زعفران خراسان، خوشه کفش تبریز، خوشه سرامیک یزد اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه عامل توسعه خوشه نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه ای خوشه ایفا می کند، افزود: انجام مطالعات شناختی و تدوین استراتژی توسعه ای متناسب با نتایج مطالعه شناختی انجام شده درون خوشه از جمله اقدامات قابل انجام از سوی عامل توسعه خوشه است و برقراری ارتباط با سایر بخش ها و نهادها در سطح کشور و تعامل و هم افزایی درون خوشه ای که در توسعه و تحقق چشم انداز خوشه نقش بسیار موثری دارد. از جمله معیارهای سنجش موفقیت عامل توسعه خوشه است.

توانا افزود: ماموریت سازمان توسعه تجارت ایران، توسعه صادرات غیرنفتی کشور است و این سازمان از صادرات محصولات و خدمات تولیدی از سوی خوشه های صادراتی نیز همانند سایر بخش های تولیدی- صادراتی حمایت می نماید.