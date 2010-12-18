فتح الله نژادزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال مس پیش از دیدار با ذوب آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: این مسابقه، دیداری بین دو تیم مطرح لیگ است اما اگر بازیکنان تیم بتوانند دستورات کادر فنی را در زمین پیاده کنند، می‌توانند نایب قهرمان آسیا را حتی در خانه‌اش شکست دهند.

وی اضافه کرد: پس از تساوی هفته گذشته در ورزشگاه خانگی برابر پاس همدان، با نفرات تیم صحبت کردم و آنها قول دادند در بازی با ذوب آهن دو امتیاز از دست رفته را جبران کنند. قطعا این مسابقه بیش از 3 امتیاز اهمیت دارد و با پیروزی مقابل میزبان قدرتمندمان می‌توانیم گامی بلند برای نزدیک شدن به صدرجدول برداریم.

مدیرعامل باشگاه مس از در نظر گرفتن پاداش ویژه برای این تیم در صورت پیروزی مقابل ذوب‌آهن در اصفهان خبر داد و افزود: بسیار دوست داریم به روند شکست نخوردن‌مان در لیگ ادامه دهیم اما در زمین فوتبال هزاران اتفاق می‌‎افتد. بطور مثال ذوب آهن پس از عملکرد قابل تقدیر در آسیا در ورزشگاه خانگی به شهرداری یاسوج می‌بازد، به همین دلیل باید بیشتر تلاش کنیم تا به روند بدون شکست بودن در لیگ ادامه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: تیم ما از گردونه جام حذفی کنار رفته و برای آسیایی شدن به موفقیت در لیگ چشم دوخته است. البته در روزهای پایانی لیگ، تیم مس نسبت به دیگر مدعیان کسب سهمیه آسیایی که در جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا شرکت می‌کنند، کار آسانتری دارند و می‌تواند با فشار کمتری که از فشردگی رقابت‌ها تحمل می‌کند به این سهمیه مهم دست یابد.

نژاد زمانی در پایان یکی از عوامل موفقیت تیم فوتبال این باشگاه در لیگ دهم را اتحاد، همدلی و دوستی بین کادرفنی و بازیکنان دانست و اظهار گفت: وقتی یک تیم پس از آنکه لیگ را با 3 شکست آغاز کرد، امروز در رده سوم قرار گرفته است، نشان دهنده عملکرد خوب کادرفنی و بازیکنان بوده و من و اعضای هیئت مدیره باشگاه از عملکرد آنها رضایت داریم.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و مس کرمان در هفته نوزدهم رقابت‌‎های لیگ برتر ساعت 15 روز یکشنبه فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.