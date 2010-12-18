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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

23 میلیارد ریال به واحدهای صنعتی زودبازده دهلران پرداخت شد

23 میلیارد ریال به واحدهای صنعتی زودبازده دهلران پرداخت شد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان درهلران گفت: امسال 23 میلیارد ریال از طریق صندوق مهر رضا (ع) شهرستان در اختیار متقاضیان واحدهای صنعتی زودبازده قرار گرفته است.

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: امسال از طریق صندوق مهر رضا(ع) برای ایجاد اشتغال در شهرستان دهلران اعتباری بالغ بر 23 میلیارد ریال در اختیار متقاضیان در دوبخش روستایی وشهری ودرز مینه های کشاورزی، دامداری، خدمات و صنعت قرار گرفته است.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال برای 120نفر از طریق این تسهیلات، تصریح کرد: از این تعداد 67 نفر مربوط به محرومیت زدایی در روستاهای حاضر میل، گلوزه، پتک دیناروند و ابوغویر است.

علیزاده از افزایش 90 درصدی اعتبارات صندوق مهر رضای شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: مبالغی پرداخت به متقاضیان بین 30 میلیون ریال تا 150 میلیون ریال بوده است.

وی درپایان از دریافت کنندگان تسهیلات خواست با در نظر گرفتن کیفیت در تولیدات خود زمینه جذب مشتری واشتغال برای دیگران فراهم کنند ودر پرداخت بموقع اقساط همکاری کنند تا افراد دیگری نیز از این تسهیلات برخوردار شوند.

کد مطلب 1211909

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