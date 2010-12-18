گازرسانی به 24 روستای مازندران تا پایان سال جاری

محسن عرب مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 24 روستای فوق، شش روستا مربوط به شیرگاه، 9 روستا مربوط به بابل و 9 روستا در شهرستان آمل است.

وی ادامه داد: در هفته دولت امسال، 12 روستای شهرستان های آمل، رامسر و تنکابن با اعتباری بیش از 9 میلیارد ریال و 10 روستای بخش میاندورد شهرستان ساری با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال در عید غدیر خم گازرسانی شدند.

عرب مقصودی در خصوص روستاهای گازرسانی شده استان در سال 88 ظهار داشت: در سال گذشته 166 روستای مازندران با اعتباری بالغ بر 580 میلیارد ریال گازرسانی شد.

وی با بیان اینکه تاکنون هزار و 224 روستای مازندران از نعمت گاز بهره مند شده اند، یادآور شد: مازندران دارای سه هزار و 101 روستا است که بیش از هزار و 800 روستا با احداث خط لوله قابل گازرسانی هستند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: این استان از حیث گازرسانی به روستاها در جایگاه نخست کشور قرار دارد.



