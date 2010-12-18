نمایشگاه دائمی محصولات واحدهای صنعتی استان مرکزی ایجاد می شود

حامد یحیی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی محصولات تولیدی شهرکهای صنعتی، بازاریابی و فروش محصولات به زودی افتتاح می شود.

وی ادامه داد: شهرکهای صنعتی فعال ایجاد خواهد شد تا نمونه‌ای از تولیدات واحدهای صنعتی یا ماکت آنها به شکل موثر در معرض دید مراجعین قرار گیرد.

یحیی گفت: با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی و وجود حدود 29 شهرک و ناحیه صنعتی و وجود بیش از دو هزار واحد صنعتی انتظار مراجعه کنندگان بیشتری را داشتیم که شرایط حاکم نشان از تعامل بین دستگاه اجرایی و صنعتگران در استان است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: رسیدگی و حل مشکلات واحدهای تولیدی یکی از اهداف دولت در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولیدات داخلی است که در نتیجه افزایش تولید ناخالص ملی به دنبال دارد.

