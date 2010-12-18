به گزارش مهر از امپایر آنلاین " ایرلندی" تریلری جنایی است که داستان زندگی فرانک شیران از تروریست های فعال مافیا در آمریکا را که به ایرلندی شهرت داشت روایت می کند.



قرار است نقش فرانک شیران را رابرت دنیرو بازی کند که به این ترتیب نهمین همکاری دنیرو با مارتین اسکورسیزی رقم می خورد.



دنیرو در این باره گفت : این بهترین ترکیب ممکن است و باید به فیلمی فوق العاده بدل شود.فکرش را بکنید . من ، آل ، جو پشی و مارتین در مقام کارگردان.



گفته می شود به احتمال زیاد شارون استون نیز به جمع بازیگران این فیلم خواهد پیوست.اریک راث فیلمنامه نویس نامدار هالیوود نیز فیلمنامه " ایلندی" را نوشته است.



" ایرلندی" اقتباسی است از رمانی به نام " شنیدم خانه ها را رنگ می کنی" نوشته چارلز براندت درباره رابطه جیمی هافا رئیس مافیای آمریکا و رابطه دوستانه و حرفه ای اش با فرانک شیران که روزگاری تحت تعقیب ترین آدمکش در خدمت مافیا بود.