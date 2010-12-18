به گزارش خبرنگار مهر، پیش تولید مجموعه تلویزیونی"بچهها نگاه می کنند" به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند به تازگی آغاز شده است. بازیگران مجموعه انتخاب شدهاند و به زودی وپس ازعقد قرارداد نام آنها اعلام میشود. تصویربرداری این مجموعه قرار است از اواسط دی در تهران آغاز شود.
این مجموعه که تهیه کنندگی آن برعهده محمدرضا تخت کشیان است نوروز 90 از شبکه دو سیما پخش میشود.
مجموعه " بچهها نگاه میکنند" از موضوعی اجتماعی با دورنمایه طنز برخوردار است و توسط علیرضا محمودی در 15 قسمت نوشته شده است.
صلاحمند قرار است بعد از ساخت این مجموعه و گرفتن پروانه ساخت فیلم سینمایی "این چهار نفر" به تهیهکنندگی جمشید جمشاسب فیلمبرداری این فیلم سینمایی را آغاز کند. این کارگردان فیلم سینمایی" سه درجه تب" را آماده نمایش دارد.
نظر شما