دکتر محمدعلی آذرشب مشاور امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه حادثه عاشورا را می‌توان از وجوه مختلف به جهانیان عرضه کرد، اظهار داشت: گفتمان انسانی بین‌المللی، گفتمان اسلامی عام و فرامذهبی و گفتمان شیعه با ذهن باز یا تشیع محمدی (ص) از جمله وجوهی هستند که می‌توان در بررسی واقعه عاشورا مورد توجه قرار داد.

وی افزود: اما گاهی این واقعه در چارچوب خرافه و مسائل خلاف شرع مورد توجه قرار می‌گیرد که متأسفانه هم‌اکنون بسیاری از رسانه‌های دنیا بطور عملی بر این بخش تأکید می‌کنند و گاهی نیز پیروان و دوستداران اهل‌بیت از روی جهالت، لجبازی یا تعصب با مسائلی مثل قمه‌زنی و یا داستانهای غیرواقعی به این امر کمک می‌کنند، در حالیکه جنبه‌های انسانی این موضوع به فراموشی سپرده می‌شوند.

آذرشب ادامه داد: بسیار مهم است که رسانه‌ها، اندیشمندان، منبریها و مداحان ما به این مسئله توجه کنند که جنبه‌های انسانی، اسلامی و تمدنی قیام حضرت اباعبدالله را بیان کنند.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: مسئله دیگر که درباره واقعه عاشورا باید مورد توجه قرار گیرد این است که این حادثه نقطه عطفی در برگرداندن مسیر جامعه اسلامی به سمت حرکت تمدن اسلامی است. به عبارت دیگر اسلام برای احیای جامعه و قبایل عرب آمد و توانست امتی زنده تشکیل دهد که با امتهای دیگر وارد صحنه تعامل انسانی شوند.

وی با اشاره به اینکه پس از وفات پیامبر (ص) این مسیر منحرف شد و به سمت سقوط و افول رفت، گفت: در چنین شرایطی جامعه از مسیر احیاء خارج و به سمت ذلت رفت و در اینجا بود که امام حسین(ع) برای احیای جامعه اسلامی قیام کرد. بنابراین مسئله عزت در قیام عاشورا به عنوان عنصری اساسی باید مورد تأکید بسیار قرار گیرد. این در حالی است که ما متأسفانه گاهی جنبه ذلت را در عاشورا نشان می‌دهیم.

آذرشب یادآور شد: امام حسین(ع)، یاران و اهل بیت او مظلوم واقع شدند اما ذلیل نشدند. اتفاقاً بزرگترین عظمت عاشورا پیروزی امام حسین(ع) با وجود مظلومیت ایشان بود. حضرت سیدالشهدا و نیز حضرت زینب(س) موجب احیای عزت شدند و بنابراین نشان دادن ذلت در قیام عاشورا کاملاً غیرواقعی است.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تأکید دوباره بر دو موضوع احیاء و عزت در واقعه عاشورا، از عقلانیت به عنوان ویژگی سوم این واقعه یاد کرد و گفت: جنبه غیبی کاملاً در حوادث عاشورا مشهود است اما غیب غیر از خرافه است. تأکید بر جنبه‌های غیبی نباید منجر به خرافه شود. بنابراین عقلانیت مسئله مهمی است که باید در این واقعه مورد توجه بسیار قرار گیرد، یعنی همان نکته‌ای که شهید مطهری نیز در بررسی این موضوع در آثار خود تأکید بسیاری بر آن کرده‌اند.