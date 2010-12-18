حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار شهرداری تبریز مقابل نفت تهران گفت: این بازی برای ما به هیچ عنوان راحت نیست. نفت تیم خوبی است که همچون ما به سه امتیاز بازی فردا نیاز دارد.

وی در ادامه افزود: درست است که تیم شهرداری به سه امتیاز بازی نیاز دارد اما برای رسیدن به این مهم عاقلانه و آگاهانه بازی می کنیم و بی مهابا دست به حمله نمی زنیم. در این مسابقه با تمرکز و برنامه ریزی به میدان می‌رویم به دنبال استفاده از فرصت‌ها خواهیم بود تا به نتیجه لازم دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز با بیان اینکه برتری مقابل نفت تهران صعود چند پله‌ای این تیم در جدول رده بندی لیگ برتر را به دنبال خواهد داشت، افزود: رسیدن به این مهم نیاز به تفکرات و تمهیدات ویژه‌ای دارد که برای بازی روز یکشنبه تدابیر لازم را اندیشیده‌ایم.

درخشان روند تیم فوتبال شهرداری تبریز را طی هفته‌های گذشته صعودی خواند و گفت: در تیم شهرداری خرابی‌های زیادی وجود داشت که خوشبختانه بخش عمده‌ای از آن بهبود پیدا کرده است. طی هفته‌های گذشته زمان کافی برای تغییر و تحول نداشتیم که در تعطیلات نیم فصل نسبت به بازسازی تیم اقدام خواهیم کرد.

وی در ادامه امیدوارانه از آینده تیم شهرداری تبریز یاد کرد و ازغیبت رسول پیرزاده در دیدار با نفت تهران خبر داد. این بازیکن در دیدار اخیر تیم شهرداری مقابل استقلال تهران از زمین اخراج شده است.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز در خصوص حواشی انتقال تیم نفت تهران به استان مرکزی و تاثیرات احتمالی آن بر روند نتیجه گیری این تیم گفت: به نظر من این موضوع خیلی نمی تواند در عملکرد تیم نفت مشخصا در دیدار با شهرداری تبریز تاثیر داشته باشد. شاید تمرکز تیم نفت کمتر از قبل باشد اما اوضاع و احوال این تیم به گونه‌ای نیست که ما خود را از پیش برنده بدانیم.

درخشان با ابراز رضایت از عملکرد علی انصاریان در تیم شهرداری تبریز گفت: انصاریان در خط دفاعی تیم ما یک وزنه است. او هم خط دفاعی تیم ما رهبری می کند و هم با تجربه ای که دارد کمک حال تیم در کل زمین است.

تیم فوتبال شهرداری تبریز از ساعت 15 فردا یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف تیم نفت تهران می رود. این دیدار در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر برگزار خواهد شد.