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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

وحدت حوزه و دانشگاه /

وحدت حوزه و دانشگاه نیازمند ایجاد انگیزه بین این دو نهاد است

وحدت حوزه و دانشگاه نیازمند ایجاد انگیزه بین این دو نهاد است

نماینده روحانی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که اصل موضوع وحدت حوزه و دانشگاه مورد تاکید امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده است، گفت: برای تحقق کامل این وحدت باید در میان دو نهاد حوزه و دانشگاه انگیزه وجود داشته باشد.

قدرت الله علیخانی - نماینده مردم قزوین در مجلس هشتم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشور ما در شرایط کنونی نیازمند وحدت حوزه و دانشگاه است اما عواملی وجود دارد که نمی گذارد این خواسته امام و رهبری جامه عمل بپوشد.

وی یادآور شد: اولین گام برای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه این است که انگیزه اتحاد و دلسوزی برای کشور، انقلاب، آرمان های امام (ره) و نظرات مقام معظم رهبری وجود داشته باشد.

عضو روحانی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این موضوع که وحدت حوزه و دانشگاه و ضرورت توجه به آن در برنامه توسعه ای کشور از سوی مجلس گنجانده شده است، یک موضوع وظیفه ای است و هر کشوری نیازمند برنامه است اما اینکه دولت نیز این مسائل را اجرایی کند، موضوع دیگری است.

وی ابراز امیدواری کرد که روزی فرا برسد که دولت های کشور به موضوع وحدت حوزه و دانشگاه از یک منظر واقعی نگاه کنند و آن را تحقق بخشند.

کد مطلب 1211920

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