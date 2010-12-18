فیلمبرداری "ارتباط خانوادگی" تمام شد

مقدس به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم پنجشنبه در شهرستان به پایان رسید، در آخرین روز فیلمبرداری علی نصیریان و شیرین بینا مقابل دوربین رفتند. تدوین را شروع کرده‌ام، تلاش می‌کنم فیلم برای نمایش در جشنواره فجر آماده شود. موسیقی این فیلم را احتمالا بابک بورخه می‌سازد.

فیلمنامه این پروژه را افسانه منادی نوشته و داستان طلعت و کمال زوج سالخورده‌ای را روایت می‌کند که برای حلالیت گرفتن از فرزندانشان به تهران می‌روند. اما ماجرا به این سادگی نیست. بهروز بقایی، طوفان مهردادیان، شیرین بینا، آزاده شمس، آزیتا ترکاشوند، ژوبین مقدس، بهناز سلیمانی و دو بازیگر ژاپنی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از فریدون شیردل فیلمبردار، ناصر مقدس مدیر تولید ، حسین نقوی صدابردار، انوشه منادی برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان، امیر ترابی طراح چهره پردازی، مهدی حیدری دستیار دوم کارگردان، مریم احمدی منشی صحنه ، سعید صالحی مدیر تدارکات، افسانه منادی نویسنده و مجری طرح.

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