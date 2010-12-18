احترام عملی به حقوق ایران مورد انتظار است/ صالحی با تجربه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی سفیر ایران در ایتالیا در مصاحبه با شبکه خبری اسکای 24 این کشور در پاسخ به سوالی درباره سکینه آشتیانی تصریح کرد: خانم آشتیانی به اتهام مشارکت در قتل و داشتن ارتباط نامشروع تحت محاکمه قرار دارند. این پرونده جدیدی نیست بلکه مربوط به شش سال پیش است که تاکنون ادامه دارد و در چارچوب قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران و با توجه به موضوعات بشردوستانه و رافت اسلامی تحت بررسی و پیگیری است.

وی در رابطه با اسناد منتشر شده از سوی سایت ویکی لیکس پیرامون تماس های امریکا و عربستان سعودی برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران بیان داشت: هنوز بدرستی ابعاد مختلف آنچه که به عنوان اسناد امریکا در ویکی لیکس انتشار یافته است، برای ما روشن نشده است . هنوز روشن نشده که به واقع آنها چه اهدافی را دنبال می کردند و مسائلی که موجب انتشار این اخبار شده است حقیقتش چیست؟ اما آنچه را که می توانم با اطمینان به شما عرض کنم این است که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه و در جهان اسلام هستند که از گذشته های دور روابط بسیار نزدیکی با هم داشتند . هیچ یک از عوامل خارجی تاکنون نتوانستند مناسبات موفق و خوب ایران و عربستان را تحت تاثیر قرار دهند.

سفیر ایران در رم در رابطه با تغییر ناگهانی وزیر امور خارجه در ایران نیز اظهار داشت:جابجایی برخی از دولتمردان در امور اجرایی و کشوری یک امر طبیعی و بدیهی است .آقای متکی مدت بیش از 5 سال در پست وزیر امور خارجه حضور داشتند و طی این مدت تمامی دانش و تجربیات دیپلماتیکی که در اختیار داشتند، صرف پیشبرد کارها کردند. سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مقامات و نهادهای عالیرتبه تعیین می شود و جابجایی دولتمردان چندان در آن تاثیرگذار نخواهد بود.لذا این نظر رئیس جمهوری است که همراهان و همکاران خودشان را چه زمانی و در کجا قرار دهند تا بتوانند از ظرفیت آنان بیشتر استفاده کند.

حسینی خاطرنشان کرد: دکتر صالحی هم از افراد با تجربه ای هستند که در مسئولیت هایی که در گذشته داشته اند همیشه موفق بودند و مطمئنا در مسئولیت جدید هم گام های خوب و روبه جلویی برخواهند داشت.

وی درخصوص مذاکرات ژنو نیز تصریح کرد: آنچه در ژنو اتفاق افتاد یک گام مثبتی بود، بویژه توافقی که صورت گرفته مبنی بر اینکه این مذاکرات در استانبول پیرامون نقاط اشتراکی که مورد نظر دو طرف هست، ادامه یابد. آنچه مورد انتظار جمهوری اسلامی ایران است احترام عملی به حقوق ملت ایران است، احترام به معاهده NPT و تمامی بندهای آن هم در رابطه با عدم اشاعه و هم در خصوص خلع سلاح و همچنین همکاری در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای است.

سفیرایران در رم در پایان گفت: معتقد هستیم که سیاستهایی که در گذشته در قبال ملت ایران اتخاذ شده مبتنی بر تهدید و فشار سیاستی ناکارآمد بوده و در صورتیکه این سیاستها تغییر پیدا کند و اصلاح شود می توان با امید بیشتری این مذاکرات را دنبال کرد.