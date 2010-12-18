  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

مرادی داور فولاد - استقلال/

اسامی داوران هفته نوزدهم لیگ برتر اعلام شد

اسامی داوران هفته نوزدهم لیگ برتر اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که براین اساس دیدار حساس استقلال تهران - فولاد خوزستان را مسعود مرادی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادی را در امر قضاوت این بازی که از ساعت 16:15 روز یکشنبه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود، حیدر شکور و غلامحسن کهوری همراهی خواهند کرد.  همچنین از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال یدالله جهانبازی برای قضاوت دیدار پرسپولیس تهران - صبای قم انتخاب شده است. کمک‌های او در این بازی محسن فریمانی و مسعود فرح نیا هستند.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
یکشنبه - 28/9/89
* پرسپولیس تهران - صبای قم، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: محسن فریمانی و مسعود فرح نیا، داورچهارم: پیروز سیف‌اله‌پور
ناظر: فریدون اصفهانیان

* سایپای البرز - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و مهدی الوندی، داورچهارم: علیرضا شیخی
ناظر: حاتم بک‌پور

* پاس همدان - استیل آذین تهران، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: رحیم شاهین و مهرداد تقی‌زادگان، داورچهارم: غلامرضا مستقیم
ناظر: مسعود فلاح

* راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: حمید نظری و حسن یوسفی، داورچهارم: عبدالحسین ایازی
ناظر: حسین خوشخوان

* شهرداری تبریز - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز
داور: بابک وسیله‌بر، کمک‌ها: صادق نوری و سعید قاسمی، داورچهارم: محمد دوستی
ناظر: حبیب اله شیرازی

* ذوب آهن اصفهان - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: داود رفعتی و حمید غمزه، داورچهارم: آرش خرمیان
ناظر: سیامک بخشی

* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: مرتضی کریمی و سعید علی نژادیان، داورچهارم: مرداس جابری
ناظر: رحیم رحیمی مقدم

* شاهین بوشهر - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: رحیم مهر پیشه، کمک‌ها: صفدر احمدی و مهدی عالیقدر، داورچهارم: محمدرضا خداپرست
ناظر: محمدعلی فروغی

* فولاد خوزستان - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: حیدر شکور و غلامحسن کهوری، داورچهارم: اسماعیل آمری
ناظر: غلامرضا بهروان

کد مطلب 1211923

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها