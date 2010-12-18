اسامی داوران هفته نوزدهم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادی را در امر قضاوت این بازی که از ساعت 16:15 روز یکشنبه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود، حیدر شکور و غلامحسن کهوری همراهی خواهند کرد. همچنین از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال یدالله جهانبازی برای قضاوت دیدار پرسپولیس تهران - صبای قم انتخاب شده است. کمکهای او در این بازی محسن فریمانی و مسعود فرح نیا هستند.
- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
یکشنبه - 28/9/89
* پرسپولیس تهران - صبای قم، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: یدالله جهانبازی، کمکها: محسن فریمانی و مسعود فرح نیا، داورچهارم: پیروز سیفالهپور
ناظر: فریدون اصفهانیان
* سایپای البرز - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: سعید مظفریزاده، کمکها: مجید ویشگاهی و مهدی الوندی، داورچهارم: علیرضا شیخی
ناظر: حاتم بکپور
* پاس همدان - استیل آذین تهران، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
داور: شاهین حاج بابایی، کمکها: رحیم شاهین و مهرداد تقیزادگان، داورچهارم: غلامرضا مستقیم
ناظر: مسعود فلاح
* راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمکها: حمید نظری و حسن یوسفی، داورچهارم: عبدالحسین ایازی
ناظر: حسین خوشخوان
* شهرداری تبریز - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز
داور: بابک وسیلهبر، کمکها: صادق نوری و سعید قاسمی، داورچهارم: محمد دوستی
ناظر: حبیب اله شیرازی
* ذوب آهن اصفهان - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
داور: سعید بخشیزاده، کمکها: داود رفعتی و حمید غمزه، داورچهارم: آرش خرمیان
ناظر: سیامک بخشی
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
داور: هدایت ممبینی، کمکها: مرتضی کریمی و سعید علی نژادیان، داورچهارم: مرداس جابری
ناظر: رحیم رحیمی مقدم
* شاهین بوشهر - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: رحیم مهر پیشه، کمکها: صفدر احمدی و مهدی عالیقدر، داورچهارم: محمدرضا خداپرست
ناظر: محمدعلی فروغی
* فولاد خوزستان - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: مسعود مرادی، کمکها: حیدر شکور و غلامحسن کهوری، داورچهارم: اسماعیل آمری
ناظر: غلامرضا بهروان
نظر شما