اسامی داوران هفته نوزدهم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادی را در امر قضاوت این بازی که از ساعت 16:15 روز یکشنبه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود، حیدر شکور و غلامحسن کهوری همراهی خواهند کرد. همچنین از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال یدالله جهانبازی برای قضاوت دیدار پرسپولیس تهران - صبای قم انتخاب شده است. کمک‌های او در این بازی محسن فریمانی و مسعود فرح نیا هستند.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه - 28/9/89

* پرسپولیس تهران - صبای قم، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: محسن فریمانی و مسعود فرح نیا، داورچهارم: پیروز سیف‌اله‌پور

ناظر: فریدون اصفهانیان

* سایپای البرز - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و مهدی الوندی، داورچهارم: علیرضا شیخی

ناظر: حاتم بک‌پور

* پاس همدان - استیل آذین تهران، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: رحیم شاهین و مهرداد تقی‌زادگان، داورچهارم: غلامرضا مستقیم

ناظر: مسعود فلاح

* راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران

داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: حمید نظری و حسن یوسفی، داورچهارم: عبدالحسین ایازی

ناظر: حسین خوشخوان

* شهرداری تبریز - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

داور: بابک وسیله‌بر، کمک‌ها: صادق نوری و سعید قاسمی، داورچهارم: محمد دوستی

ناظر: حبیب اله شیرازی

* ذوب آهن اصفهان - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: داود رفعتی و حمید غمزه، داورچهارم: آرش خرمیان

ناظر: سیامک بخشی

* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: مرتضی کریمی و سعید علی نژادیان، داورچهارم: مرداس جابری

ناظر: رحیم رحیمی مقدم

* شاهین بوشهر - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: رحیم مهر پیشه، کمک‌ها: صفدر احمدی و مهدی عالیقدر، داورچهارم: محمدرضا خداپرست

ناظر: محمدعلی فروغی

* فولاد خوزستان - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: حیدر شکور و غلامحسن کهوری، داورچهارم: اسماعیل آمری

ناظر: غلامرضا بهروان