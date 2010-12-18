تصویب 50 میلیارد ریال برای خروج دام از جنگلهای گلستان

حمید سلامتی درگفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین 25 میلیارد ریال به منظور آتش بر و ایجاد جاده های دسترسی به جنگل کاریها، حفر کانال حفاظتی، تامین تجهیزات مورد نیاز یگان حفاظت و اطفاء حریق (خرید ماشین آلات آتش نشانی خارجی) توسط سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور طی سالهای 1391-1389 اختصاص داده شد.

وی اظهار داشت: اختصاص مبلغ 360 میلیارد ریال به منظوراجرای عملیات آبخیزداری طی سالهای1391-1389 درنظر گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 240 میلیارد ریال از این مبلغ توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و مبلغ 21 میلیارد ریال توسط استان اختصاص می یابد.

سلامتی بیان داشت: احتساب هزینه نظارت برطرحهای جنگلداری شمال کشور در بیلان طرح های مربوط توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از دیگرمصوبات است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: پیش بینی پروژه اقدامات مدیریتی، بهره برداری، تکمیل و تجهیز تاسیسات و ابنیه ایستگاه معرفی زوجی در حوزه معرف و نمایشی استان در ذیل طرح کنترب سیل،آبخیزداری و حفاظت از حوزه آبخیزاستان از دیگر بندهاست.

جنگلهای گلستان 450 هزار هکتار وسعت دارد.