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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

تصویب 50 میلیارد ریال برای خروج دام از جنگلهای گلستان

تصویب 50 میلیارد ریال برای خروج دام از جنگلهای گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اعلام کرد: 50 میلیارد ریال در جریان سفر سوم هیئت دولت به استان برای ساماندهی و خرج دام از سطح جنگلهای استان مصوب شده است.

حمید سلامتی درگفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین 25 میلیارد ریال به منظور آتش بر و ایجاد جاده های دسترسی به جنگل کاریها، حفر کانال حفاظتی، تامین تجهیزات مورد نیاز یگان حفاظت و اطفاء حریق (خرید ماشین آلات آتش نشانی خارجی) توسط سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور طی سالهای 1391-1389 اختصاص داده شد.

وی اظهار داشت: اختصاص مبلغ 360 میلیارد ریال به منظوراجرای عملیات آبخیزداری طی سالهای1391-1389 درنظر گرفته شد.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین 240 میلیارد ریال از این مبلغ توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و مبلغ 21 میلیارد ریال توسط استان اختصاص می یابد.
 
سلامتی بیان داشت: احتساب هزینه نظارت برطرحهای جنگلداری شمال کشور در بیلان طرح های مربوط توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از دیگرمصوبات است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: پیش بینی پروژه اقدامات مدیریتی، بهره برداری، تکمیل و تجهیز تاسیسات و ابنیه ایستگاه معرفی زوجی در حوزه معرف و نمایشی استان در ذیل طرح کنترب سیل،آبخیزداری و حفاظت از حوزه آبخیزاستان از دیگر بندهاست.
 
جنگلهای گلستان 450 هزار هکتار وسعت دارد.
کد مطلب 1211924

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