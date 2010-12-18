ارسال 80 مقاله به همایش نقد ادبی / وزارت علوم حمایت کند

محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعدد و تنوع مقالات ارسالی به دبیرخانه این همایش، گفت: قبلاً 137 چکیده مقاله پذیرفته شده بود و مهلت ارسال اصل این مقالات 15 آذر بود و تا آن زمان حدود 80 مقاله به دبیرخانه رسید.

فتوحی با اشاره به درخواست‌‌هایی که برای تمدید این مهلت از سوی دانشگاه‌ها و استادان حوزه نقد ادبی ارائه شده، تاکید کرد: با توجه به طولانی بودن روند بررسی مقالات، این امکان وجود نداشت ولی ما تا یکی دو روز دیگر حاضر به پذیرفتن مقالاتی که دیر ارسال شده‌اند، هستیم.

وی پیش‌بینی کرد با این فرجه زمانی تعداد مقالاتی که در نخستین همایش نقد ادبی ارائه خواهند شد، به 100 مقاله برسد که این مقالات بار دیگر توسط متخصصین رشته نقد ادبی و زیر نظر کمیته علمی تعیین شده از سوی همایش، ارزیابی خواهند شد.

نخستین همایش نقد ادبی با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت معلم تهران و به منظور گسترش، فهم و ارزیابی انتقادی مباحث نظریه و نقد ادبی در دو محور مباحث نظری و انتقادی و نظریه و نقد ادبی در زبان فارسی و در فاصله 2 تا 4 اسفند به میزبانی دانشگاه فردوسی در مشهد برگزار می‌شود.

رئیس انجمن علمی نقد ایران همچنین به مشکلات مالی این انجمن پرداخت و با اشاره به کسب درجه علمی ممتاز از سوی وزارت علوم، گفت: با این وجود متاسفانه وزارت علوم آنگونه که باید و شاید به انجمن رسیدگی نمی‌کند و ما برای برنامه‌های روتین انجمن با مشکل مواجهیم.

فتوحی در عین حال از تلاش انجمن برای تقویت گروه‌های نقد ادبی در دانشگاه‌های سراسر کشور خبر داد و گفت: بر اساس آخرین تصمیمات هیئت مدیره، انجمن قصد دارد شاخه‌های نقد ادبی دانشگاه‌های کشور را تقویت کند هر چند ما نمی‌خواهیم این کار به صورت دستورالعمل انجام شود.