به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایران در این دیدار که در ورزشگاه "هوآگونگ" برگزار شد با نتیجه پرگل 7 بر صفر مقابل چین ، میزبان رقابت ها، به برتری رسید. تیم ژاپن هم با نتیجه 2 بر صفر از سد کره جنوبی گذشت و به مدال برنز رسید.

کسب مدال طلای فوتبال هفت نفره تعداد مدال های ایران در بازی های پاراآسیایی گوانگجو را به عدد 26 رساند. اسامی طلایی های ایران در این دوره از رقابت ها به شرح زیر است:

* شاهین ایزدیار در ماده 100 متر آزاد کلاس S10 مسابقات شنا

* وحید کشتکار در ماده 400 متر آزاد کلاس S12 مسابقات شنای نابینایان

* رمضان صالح‌نژاد در رقابت‌های تفنگ بادی 10 متر مردان

* عباس دیانی اصل در ماده 1500 متر کلاس 46 T رقابت‌های دوومیدانی

* عرفان حسینی در کلاس F/13 رقابت‌های پرتاب نیزه

* حمزه محمدی در دسته 60- کیلوگرم پاورلیفتینگ

* جلیل باقری جدی در کلاس 54/55/56 F پرتاب وزنه

* مرضیه صدقی در پرتاب نیزه کلاس F54/55/56

* شاهین ایزدیار در ماده 50 متر شنای آزاد

* فرهاد رایگا در کلاس F42 پرتاب وزنه

* سلمان آب باریکی در کلاس F34 پرتاب وزنه

* مجید فرزین در دسته 75- کیلوگرم پاورلیفتینگ

* جاوید احسان شکیب در کلاس F57/58 پرتاب دیسک

* سعید رحمتی در وزن 66- کیلوگرم جودوی نابینایان

* ابراهیم رنجبر تیراندازی با کمان

* راضیه شیرمحمدی تیراندازی با کمان

* کامران شکرى در کلاس F42 ماده پرتاب نیزه

* جواد حردانی که در کلاس 38/F37 ماده پرتاب دیسک

* فرزاد سپهوند در ماده F44 ماده پرتاب دیسک

* حمزه ندری وزن 100+ کیلوگرم جودو

* عباس دیانی اصل در ماده 800 متر کلاسT46 رقابت های دو و میدانی

* مهرداد کرم زاده در پرتاب دیسک کلاس F42

* علی نادری در پرتاب نیزه کلاس F54/55/56

* سیامک صالح فرج زاده در پرتاب نیزه کلاس F33/34

