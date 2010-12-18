به گزارش خبرگزاری مهر، با عقد این قرارداد، مشترکان هر دو اپراتور می توانند از مزایای یک ارتباط بین المللی استفاده کنند.

پس از کشورهای عربستان، عراق، سوریه و پاکستان، امارات متحده عربی پنجمین کشور خارجی و Etisalat هشتمین اپراتور خارجی است که همراه اول جهت برقراری سرویس رومینگ سیم کارت های اعتباری با آنها قرارداد همکاری منعقد می کند به زودی این سرویس در دیگر کشورهای همسایه از جمله ترکیه نیز فعال می شود.

باتوجه به اینکه شار‍ژینگ سیم کارت های اعتباری به صورت آنلاین انجام می شود، همراه اول به مشترکان خود توصیه کرده که برای مدیریت بهتر هزینه های رومینگ بین الملل در سفرهای خارجی از سیم کارت های اعتباری این اپراتور استفاده کنند.

همراه اول هم اکنون با 264 اپراتور در 110 کشور قرارداد رومینگ بین الملل برای سیم کارتهای دائمی دارد که همگی بطور مستقیم و بدون واسطه منعقد شده اند.