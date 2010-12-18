ابومازن باید با حماس بر سر مقاومت در برابر اشغالگری به توافق برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در مقاله ای با عنوان "زمان آشتی فرا رسیده است" تاکید می کند: تصمیم کنگره آمریکا در مخالفت با قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت که سیاست ادامه شهرک سازی را در سرزمین های اشغالی فلسطین محکوم می کند، در حقیقت نهایت جانبداری آمریکا را از این سیاست که روند صلح را به طور کامل از بین می برد، برملا می سازد.

به نوشته این روزنامه عرب زبان این تصمیم غافلگیرانه نبود چرا که لابی صهیونیستی به طور کامل بر کنگره آمریکا تسلط دارد و در حقیقت تصمیم گیرنده اصلی در این کنگره صهیونیست ها هستند.

اینکه تشکیلات خودگردان فلسطین این تصمیم کنگره را محکوم کند امری کاملا روشن و واضح است، اما سوال درباره چگونگی اتخاذ راه حل هایی است که تشکیلات خودگردان فلسطین و کشورهای عربی باید برای مقابله با این موضعگیری آمریکا اتخاذ کنند.

القدس العربی تاکید می کند: درحال حاضر وضعیت کنونی نیازمند یک حرکت دیپلماتیک گسترده عربی در سراسر جهان و همچنین اعتراض مردمی در همه کشورهای عربی است.

القدس العربی درپایان تاکید می کند: درست است که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با فاروق قدومی رئیس بخش سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین آشتی کرد و قطعا این اقدامی درست است، اما باید در این چارچوب گام های بزرگتری بردارد و آن یعنی با جنبش حماس برسر موضوع مقاومت در برابر اشغالگری نیز به توافق برسید و درحال حاضر شرایط برای چنین اقدامی بسیار مناسب است.