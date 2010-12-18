مهمترین زمینه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه/ حوزه و دانشگاه مکمل یکدیگرند

حجت الاسلام سید مصطفی طباطبایی نژاد نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوزه و دانشگاه مکمل همدیگر هستند و افرادی که در حوزه و دانشگاه هستند می توانند با حضور هرچه بیشتر این مهم را تحقق ببخشند.

وی با مروری کوتاه بر موضوع وحدت حوزه و دانشگاه یادآور شد: پیش از انقلاب اسلامی، آنهایی که شالوده دانشگاه را پایه گذاری کرده بودند، آن را به گونه ای بنیان گذاشته بودند که دانشگاه مسیری جداگانه از مسیر حوزه را طی می کرد.

طباطبایی نژاد افزود: در مرحله بعدی پس از انقلاب اسلامی، افرادی همچون شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید مفتح و شهید باهنر که حوزوی بودند در میان دانشگاهیان هم تدریس می کردند، ضمن اینکه به عنوان اساتید نمونه هم مطرح شدند. در واقع آنچه حوزه می خواست که مبارزه با ظلم و استبداد بود، دانشگاه هم همان را می خواست و همین موضوع زمینه آن تحصن تاریخی در مسجد دانشگاه را فراهم کرد.

وی شهادت دکتر مفتح را آغازگر مرحله دیگری از وحدت حوزه و دانشگاه برشمرد و گفت: شهید دکتر مفتح از بنیانگذاران وحدت حوزه و دانشگاه بود که در دانشگاه به شهادت رسید و روز شهادت وی به عنوان روز پیوند حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اما حال در مرحله ای قرار داریم که باید ببینیم این وحدت چه مسیری را طی می کند. انسان دارای دو بعد جسمانی و روحانی است که رشد بعد جسمانی بر عهده دانشگاه و بعد روحانی بر عهده حوزه ها است و هر کدام از یک بعد می توانند به رشد انسان کمک کنند.

وی اضافه کرد: ما برای رشد علمی به همه رشته ها و دروس نیاز داریم که برخی از آنها در دانشگاهها و برخی دیگر در حوزه تدریس می شوند و برخی دیگر نیز در همه تنیده هستند و در هر دو بخش دانشگاه و حوزه حضور دارند که به ارتباط بیشتر حوزه و دانشگاه می انجامد چرا که اگر دروس بر معیار اسلامی باشد قطعاً نتیجه بهتری خواهد داشت.

طباطبایی نژاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم افراد بسیاری که در مدیریت های اجرایی حضور دارند حاصل دانشگاه هستند اما با مسائل اسلامی آشنایی دارند چرا که درغیر این صورت در یک نظام اسلامی امکان خدمت رسانی ندارند. اگر نتوانیم وحدت حوزه و دانشگاه را به ثمر برسانیم ضربه های جبران ناپذیری می خوریم.