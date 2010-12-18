8 هزار جانباز شیمیایی سردشتی در انتظار اجرای دستور رئیس جمهور

صالح عزیز پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلینیک تخصصی جانبازان شیمیایی سردشت هنوز بدون پزشک متخصص است گفت: بنیاد شهید مسئولیت این کلینیک را بر عهده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه قرار داده است ولی هنوز اقدامی برای اعزام پزشک متخصص انجام نشده است.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از جانبازان شیمیایی سردشت برای درمان به ارومیه و تهران سفر می کنند گفت: از تعداد هشت هزار قربانی سلاحهای شیمیایی در سردشت تنها یک هزار و 500 نفر تحت پوشش بنیاد شهید قرار دارند که از این تعداد بیش از یکهزار جانباز زیر 25 درصد هستند.

رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت تصریح کرد: بیش از یکماه از ابلاغیه رئیس جمهور مبنی بر شناسایی مصدومان شیمیایی می گذرد ولی هیچ اقدامی از سوی مسئولان سردشت برای شناسایی قربانیان سلاحهای شیمیایی انجام نشده است.

وی اظهار داشت: بیش از هشت هزار قربانی سلاح شیمیایی در سردشت به علت عوارض گاز خردل برای پیگیری تعیین درصد جانبازی و درمان در این نجمن تشکیل پرونده داده اند.

به گزارش مهر، رئیس جمهور در تاریخ 19 آبان ماه سال جاری قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن بنیاد شهید موظف شده است با همکاری نیروهای مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسایی و تشخیص مصدومان شیمیایی انجام دهد و برای مناطق، بمباران شده هر 9 ماه یکبار کمیسیونی با عنوان « کمیسیون پزشکی تشخیص مصدومان شیمیایی» تشکیل دهد.

بر اساس این قانون که به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسیده افرادی که دارای مستندات و گواهی حضور در مناطق شیمیایی و یا دارای مدارک بالینی دال بر مصدومیت شیمیایی هستند و یا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامی ثبت شده و یا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شیمیایی نیروهای مسلح وجود دارد در اولویت رسیدگی می‌باشند و سایر اشخاص فاقد مدرک، با تشخیص ستادی متشکل از نمایندگان فرمانداری، سپاه پاسداران و بنیاد به کمیسیون پزشکی معرفی می‌شوند.

همچنین بر اساس این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است در شهرهای بمباران‌شده علاوه بر سطح‌بندی خدمات پزشکی مصوب، تخصصهای موردنیاز مصدومان شیمیایی را نیز فراهم و امکانات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، پیشگیری و آموزشی موردنیاز را به صورت رایگان تأمین کند.