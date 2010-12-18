کارخانه قند بردسیر احیاء می شود

موحدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در سال جاری هفت هزار تن چغندر قند در برسیر کشت می شود و با برداشت این محصول و تحویل آن به کارخانه قند بردسیر چرخه تولید قند در این شهرستان بار دیگر تکمیل می شود.
وی تصریح کرد: پس از چند سال رکورد محصول در بردسیر در سال جاری کشت محصول چغندر قند در بردسیر انجام شد و هم اکنون نیز کارخانه قند آماده خرید محصول کشاورزان است.
فرماندار بردسیر اضافه کرد: محصول سال جاری باید هر چه سریعتر توسط کشاورزان برداشت و تحویل کارخانه قند شود.
این مسئول اضافه کرد: برای سال آینده پیش بینی کشت 70 هزار تن محصول شده است که موجب رونق اقتصادی و اشتغال در این شهرستان خواهد شد.
موحدی نیا خاطرنشان کرد: با اقدام صورت گرفته زمینه توسعه و پیشرفت شهرستان بردسیر در این بخش مهیا شده است و پس از سالها مشکل کشاورزان و کارگران کارخانه قند بردسیر برطرف می شود.
کارخانه قند بردسیر طی سالهای اخیر بارها به دلیل مشکلات مالی تعطیل و بار دیگر بازگشایی شده است و همین مسئله کشت چغندر قندر در مزارع شهرستان را تحت تاثیر قرارداده است.
مواد اولیه این کارخانه به صورت شکر خام هم اکنون از خارج از کشور تهیه می شود.
نظر شما