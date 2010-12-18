کارخانه قند بردسیر احیاء می شود

موحدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در سال جاری هفت هزار تن چغندر قند در برسیر کشت می شود و با برداشت این محصول و تحویل آن به کارخانه قند بردسیر چرخه تولید قند در این شهرستان بار دیگر تکمیل می شود.

وی تصریح کرد: پس از چند سال رکورد محصول در بردسیر در سال جاری کشت محصول چغندر قند در بردسیر انجام شد و هم اکنون نیز کارخانه قند آماده خرید محصول کشاورزان است.

فرماندار بردسیر اضافه کرد: محصول سال جاری باید هر چه سریعتر توسط کشاورزان برداشت و تحویل کارخانه قند شود.

این مسئول اضافه کرد: برای سال آینده پیش بینی کشت 70 هزار تن محصول شده است که موجب رونق اقتصادی و اشتغال در این شهرستان خواهد شد.

موحدی نیا خاطرنشان کرد: با اقدام صورت گرفته زمینه توسعه و پیشرفت شهرستان بردسیر در این بخش مهیا شده است و پس از سالها مشکل کشاورزان و کارگران کارخانه قند بردسیر برطرف می شود.

کارخانه قند بردسیر طی سالهای اخیر بارها به دلیل مشکلات مالی تعطیل و بار دیگر بازگشایی شده است و همین مسئله کشت چغندر قندر در مزارع شهرستان را تحت تاثیر قرارداده است.

مواد اولیه این کارخانه به صورت شکر خام هم اکنون از خارج از کشور تهیه می شود.