تجدید نظر دو روش اجرایی به تصویب سازمان استاندارد رسید

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و رئیس کمیته تخصصی تدوین مدارک سیستم مدیریت کیفیت سازمان استاندارد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: در آبان و آذرماه سال جاری پیش نویس تجدید نظر دو روش اجرایی مورد برسی قرار گرفته است.

کلانتر معتمدی ادامه داد: این موارد تحت عناوین " طرح اجرای هماهنگ استاندارد ( طاها)" به شماره 219/20/ ر و "صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و تجدیدنظر پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی" به شماره 221/42/ ر در جلسات کمیته تخصصی تدوین مدارک سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: همچنین موارد یادشده پس از انجام اصلاحات لازم و تایید آنها توسط اعضای کمیته به تصویب رئیس سازمان و تحقیقات صنعتی رسیده است.

روشهای یادشده به کلیه واحدهای ذیربط ارسال می شود

این مسئول بیان کرد: روشهای اجرایی یادشده جهت ابلاغ به کلیه واحدهای ستادی و ادارات کل استانی سازمان به دفتر نوسازی و تحول اداری ارسال شده تا در اسرع وقت تکثیر و توزیع شود.

وی یادآور شد: موارد فوق در فهرست اصلی روزآمد شده مدارک سیستم مدیریت کیفیت سازمان که منعکس کننده آخرین وضعیت از نظر تدوین، تجدیدنظر و ابطال مدارک است، درج شده است.

این مسئول افزود: اینگونه موارد معمولا هر سه ماه یکبار از طریق رئیس کمیته تخصصی به کلیه واحدهای ستادی و ادارات کل استانی ابلاغ می شود.