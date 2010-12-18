گازهای گلخانه ای از عوامل مهم تغییر اقلیم است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عسگری با بیان این مطلب گفت: 2 هزار و 500 سال قبل اولین بار بشر اقلیم را شناخت. آن موقع این شناخت یک شناخت مختصر و جزئی بود، با همین شناخت مختصر اقلیم را به 3 گونه تقسیم کردند. ما باید بتوانیم به مردم آموزش دهیم اقلیم و تغییرات آن با وضع هوا و تغییرات جوی تفاوت دارد.

وی ادامه داد : اقلیم به دوره زمانی نسبتا طولانی تغییرات آب وهوایی گفته می شود. اما آنچه هر روز از رسانه ها پخش می شود پیش بینی چند ساعته و چند روزه است. اقلیم یک روز و دو روز نیست ، بلکه مجموعه ای از شرایط جوی در دوره زمانی طولانی است.



به گفته عسگری تغییر اقلیم در دوره ها 50 یا 60 ساله اتفاق می اقتد، نمی توان یک سال گرم و یا سرد را تغییر اقلیم دانست باید این روند ادامه یابد. پیش از این یخ بندان ها اواسط آبان شروع می شد اما اکنون این فصل یخبندان در آذرماه اتفاق می افتد که در صورت تداوم آن می توان بگوییم تغییر اقلیم رخ داده است . اگر ما اقلیم را نتیجه فرآیندهای پیچیده انتقال گرما و انرژی بدانیم خیلی از اتفاقات سامانه خارج از آن سبب رخ دادن تغییر اقلیم می شود.



این استاد دانشگاه تصریح کرد : هواشناسی و اقلیم شناسی بسیار متاثر از انرژی خورشید است. ما تمام انرژی ها در سطح کره زمین را به نوعی از انرژی خورشید یا تبدیل شده این انرژی می دانیم. اگر از آن محروم شویم بعد از مدتی توقف جوی رخ می دهد و این سبب نابودی طبیعت می شود.



وی با ذکر این نکته که ما در کشورمان تغییر اقلیم داشته ایم اظهار کرد: به هر حال کشور ما هم بخشی از کره زمین است و اگر اتفاقی برای آن بیافتد ما نیز تحت تاثیر قرار می گیریم .از زمانی که جو کره زمین شکل گرفته دچار تغییراتی بوده است که آن را در میزان تغییرات دمای هوا و میزان بارش ها مشاهده می کنیم.



عسگری خاطر نشان کرد : بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی برای دوره سی ساله یعنی از 2010 تا 2039 ما یک درصد کاهش بارش و 9 دهم درجه (نزدیک به یک درجه) افزایش دما خواهیم داشت. این ها خبرهای خوبی نیست و باید پذیرفت با افزایش بارندگی می توان اثرات مثبت را مشاهده کرد ولی متاسفانه در مناطق غرب و جنوب غرب ایران با بیشترین کاهش بارندگی و در مناطق شمال غرب مانند خراسان بالاترین میزان افزایش دما را شاهد هستیم.



وی با بیان اینکه گازهای گلخانه ای که حاصل سوخت فسیلی است، یکی از عامل های مهم تغییر اقلیم است گفت : نیاز داریم با استفاده از فن آوری های نوین و سیاست های کاهش مصرف انرژی گازهای گلخانه های را کاهش دهیم . زیرا اغلب این تغییرات اقلیمی به دست طبیعت مورد بازسازی قرار می گیرد ، ولی تغییرات اقلیمی که در اثر گازهای گلخانه ای روی می دهد به سختی جبران می شود.



عسگری ادامه داد : بعد از رنساس صنعتی در سال 1850 میلادی به بعد بیش از اندازه از سوخت های فسیلی استفاده شد که این سوخت ها در تغییرات اقلیمی نفش بسیاری دارند . قطع کردن درختان از بین بردن طبیعت نیز در این تغییرات تاثیر گذار است.