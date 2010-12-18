فرانسه 100 موشک ضد تانک در اختیار لبنان قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر ، با وجود هشدار آمریکا و رژیم صهیونیستی به فرانسه درباره فروش تسلیحات به لبنان، یک مقام فرانسوی روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت: فرانسه 100 موشک ضد تانک از نوع "هات" را که ویژه بالگردهای فرانسوی است، بدون هیچ پیش شرطی تا قبل از پایان ماه فوریه در اختیار لبنان قرار می دهد.

وی افزود: "سعد الحریری" نخست وزیر لبنان چهارشنبه گذشته از تصمیم فرانسه برای مجهز کردن ارتش این کشور به 100 موشک ضد تانک مطلع شد.

فرانسه در حالی موشک های ضد تانک را در اختیار لبنان قرار می دهد که "الینا راس لتینن" نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در ماه آگوست مدعی شد که این موشک ها می تواند در جنگ علیه رژیم صهیونیستی استفاده شود و باعث نفوذ بیشتر حزب الله خواهد شد.

وی در بیانیه ای ادعا کرد: نفوذ حزب الله و حمایت ایران و سوریه از لبنانی ها در حال افزایش است، بنابراین فروش سلاح به این کشور در این مقطع زمانی غیرمسئولانه است و می تواند امنیت و ثبات منطقه را به خطر بیندازد زیرا حزب الله از این موشک ها در حمله به اسرائیل استفاده خواهد کرد.