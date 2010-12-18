جنگ نرم راهبرد انتخابی نظام سلطه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام احمد حسین شریفی صبح شنبه درهمایش جنگ نرم و رسانه در دانشگاه آزاد علی آباد کتول افزود: جنگ رسانه ای در واقع استفاده از رسانه ها برای تضعیف کشور هدف و بهره گیری از توان و ظرفیت رسانه ها اعم از رسانه های نوشتاری، دیداری - شنیداری به منظور کسب منافع است.

وی با تاکید بر این موضوع که مقاومت در برابر باورها و ایدئولوژی غرب، عامل جنگ نرم دشمنان است، به بیان سخنان امام خمینی (ره) به مناسبت سالگرد کشتار خونین حجاج در مکه پرداخت.

وی گفت: نکته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان ما و جهانخواران تا کی و تا کجا ما را تحمل می کنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند، به یقین آنان مرزی جز عدول از همه هویت ها و ارزش های معنوی و الهی مان نمی شناسند.

حجت الاسلام شریفی با بیان این مطلب که تمدن اسلامی از لحاظ مساحت بعد از تمدن غربی بیشترین قلمرو مساحتی را دارد، از کاهش تدریجی تمدن غربی از حدود40 به 24 درصد در طول 100 سال گذشته خبر داد.

وی افزود: با وجود اینکه تمدن غربی در سال 1920 نیمی از وسعت جهان را در اختیار داشته است، خوشبختانه امروز در مقابل تمدن اسلامی که با سرعت فزاینده ای رو به رشد است فقط کمتر از یک چهارم جهان را در اختیار دارد.

حجت الاسلام شریفی دربخش دیگری از سخنان خود قطع دست غربیان از منافع کشور، پا گذاشتن به حریم دانش های ممنوعه، تهدید دوستان غرب و تقابل باورها و ایدئولوژی را از علل تقابل غرب و جمهوری اسلامی خواند.

وی خاطرنشان کرد:‌ نوع نگاه جمهوری اسلامی به جهان، انسان، سیاست، امنیت، معنویت، سعادت، اخلاق و عدالت کاملاً با نوع نگاه غریبان متفاوت است.

معاون پژوهشی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در بخش دیگری از سخنان خود، واقع گرایی، نسبی گرایی، اومانیسم، سکولاریسم، کثرت گرایی و اصالت لذت و سود را از مبانی اندیشه جنگ نرم برشمرد.

وی افزود: شناخت ابزارهای دشمن در جنگ نرم شرط لازم ورود به صحنه این مبارزه است و بدون شناخت ابزارهای این جنگ هرگز نمی توان امیدی به مقابله نتیجه بخش با دشمن داشت.

وی با اشاره به نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در پیشرفت علمی کشور، ترویج قومیت گرایی، بهره برداری از آسیب های اجتماعی، الگوسازی متناسب با فرهنگ غرب، فرقه سازی، تخریب هدفمند فرهنگ اسلامی را از جمله شگردهای دشمنان در جنگ نرم بر علیه دانشگاهها دانست.

وی افزود: ‌اگر هدف اصلی جنگ نرم تغییر باورها و ارزش های اسلامی است بنابراین بهترین راه مبارزه با آن ترویج و تقویت فرهنگ اسلامی و الهی است که این وظیفه ما اساتید را دوچندان کرده است.