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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

طی سال جاری/

85 هزار تن زباله در کرمان دفن شد

85 هزار تن زباله در کرمان دفن شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول بازیافت شهرداری کرمان از دفن 85 هزار تن زباله جمع آوری شده از این شهر در سال جاری خبر داد.

محمد نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: پروسه جمع آوری و دفن زباله یکی از پر هزینه ترین خدمات شهرداری محسوب می شود که بخش زیادی از فعالیتهای شهرداری در سطح شهر را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 85 هزار تن زباله از سطح شهر کرمان جمع آوری و دفن شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تنها در ماه گذشته در شهر کرمان 9 هزار و 748 تن زباله جمع آوری شده است.

وی همکاری مردم در روند جمع آوری زباله ها در راستای صرفه جویی در هزینه ها ضروری دانست.

نخعی اضافه کرد: طرح بازیافت زباله هم اکنون در شهر کرمان در حال انجام است و امیدواریم تفیک زباله برای بازیافت آن به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود.
 

کد مطلب 1211940

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