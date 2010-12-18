85 هزار تن زباله در کرمان دفن شد

محمد نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: پروسه جمع آوری و دفن زباله یکی از پر هزینه ترین خدمات شهرداری محسوب می شود که بخش زیادی از فعالیتهای شهرداری در سطح شهر را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 85 هزار تن زباله از سطح شهر کرمان جمع آوری و دفن شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تنها در ماه گذشته در شهر کرمان 9 هزار و 748 تن زباله جمع آوری شده است.

وی همکاری مردم در روند جمع آوری زباله ها در راستای صرفه جویی در هزینه ها ضروری دانست.

نخعی اضافه کرد: طرح بازیافت زباله هم اکنون در شهر کرمان در حال انجام است و امیدواریم تفیک زباله برای بازیافت آن به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود.

