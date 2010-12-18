معاون فنی راه و ترابری همدان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بر اساس پیشنهاد سید کمال الدین میرجعفریان، مدیرکل راه و ترابری استان همدان طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای کشور، اسماعیل حقیقی مراد به عنوان معاون فنی اداره کل منصوب و مشغول بکار شد.

محمدحسن عطائی اسد معاون فنی سابق راه و ترابری استان همدان نیز به عنوان مشاور مدیر کل منصوب شد.

شبیری مدیر روابط عمومی صدا وسیمای مرکز همدان شد

همچنین طی حکمی از سوی مدیر کل صدا وسیمای مرکز همدان سید امیر حسین شبیری به سمت مدیر اداره روابط عمومی صدا وسیمای مرکز همدان منصوب شد.

سید امیر حسین شبیری از سال 1381 با عنوان گوینده خبر وارد سازمان شد و سردبیری اخبار، مدیریت باشگاه خبرنگاران و مشاور مدیر کل صدا وسیمای مرکز همدان از جمله سوابق مدیریتی نامبرده است.