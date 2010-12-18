۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

مرکز آمار اعلام کرد:

آغاز اصلاح و تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها بدون کد رهگیری

مرکز آمار ایران نحوه اصلاح و تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارهایی که کد رهگیری و رمز عبور خود را فراموش کرده اند، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: آن دسته از سرپرستان خانوار که در مراحل قبلی طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار ثبت نام کرده اند و کد رهگیری یا رمز عبور خود را فراموش کرده اند، در صورت تمایل به اصلاح یا تکمیل اطلاعات خود می توانند به شرح ذیل عمل نمایند:

1- ورود به سامانه طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار
2- درج شماره ملی سرپرست خانوار در محل تعیین شده
3- درج کد یکتای 9 رقمی پشت کارت ملی سرپرست خانوار، قسمت پایین و چپ کارت در محل درج کد رهگیری

همچنین در خصوص آن دسته از کارتهای ملی که کدهای یونیک 8 رقمی دارند و اولین رقم سمت چپ کد مزبور، رقم صفر می باشد، باید با درج یک صفر اضافی و تبدیل کد 8 رقمی به 9 رقمی وارد سامانه شد.

