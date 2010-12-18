زمان رسیدگی به پرونده های شهرسازی در تهران به کمتر از یکماه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نگهبان افزود: با برنامه ریزی انجام شده شهروندان می توانند از طریق تماس با تلفن گویای 8830030 از روند پرونده و رای خود مطلع شوند و نیازی به حضور در کمیسیون ماده 100 نیست.

وی با بیان این که همه پرونده های شهرسازی اسکن شده ادامه داد: با سیستمی شدن کار این امکان وجود دارد تا پرونده هایی که رای آنها اجرا نشده در سیستم به رنگ قرمز قابل مشاهده و در فایل قرمز منطقه مربوطه موجود باشد.

مدیر کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده 100 شهرداری تهران تصریح کرد: پرونده های فیزیکی با این کار حذف شده و پرونده به محض ورود به ماده 100، ابتدا اسکن می شود که به این ترتیب امکان جابه جا شدن کاغذ از هیچ پرونده ای ممکن نیست و همه فرآیندهای انجام شده بر روی یک پرونده ثبت و ضبط می شود و بدین ترتیب همه اقدامات کاربران بر روی هریک از پرونده های آرشیو الکترونیکی قابل مشاهده و رهگیری است.

نگهبان، مدت زمان طولانی رسیدگی به پرونده های شهرسازی را از عوامل مهم نارضایتی مردم از این حوزه دانست و گفت: با اقدامات انجام شده، هم اکنون زمان رسیدگی به پرونده ها به کمتر از یک ماه رسیده و این مدت نیز به دلیل آن است که مالک بتواند به رای صادر شده اعتراض کند و رای زمانی صادر می شود که مالک اعتراض خود را اعلام کرده و بررسی شده باشد.

مدیر کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده 100 افزود: با این کار زمان رسیدگی به پرونده کوتاه می شود و بدون دخالت فیزیکی به صورت سیستمی و هوشمند کار رسیدگی و انجام می شود.

وی در ادامه از الزام عکس هوایی ساختمان برای صدور رای ماده 100 خبر داد و افزود: از مشکلاتی که پیش از این وجود داشت تاریخ ساخت پروژه بود که مالکان با دلایل مختلف قدمت ساختمان را بسیار بیشتر از آنچه که بود اعلام می کردند، اما با اقدامات انجام شده، هم اکنون پیش از این که پرونده به کمیسیون برود عکس هوایی از ساختمان ضمیمه پرونده می شود و کمیسیون بدون عکس هوایی، اقدام به صدور رای نمی کند.



