فروش غیرقانونی آثار موراکامی واکنش ناشران ژاپنی را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در بیانیه کنسرسیوم ناشران ژاپن آمده است: ما هیچ گزینه‌ای جز اینکه این کار را نقض آشکار کپی‌رایت به‌شمار آوریم نداریم.

در ادامه این بیانیه یادآور شده است: برخی از نسخه‌های غیرقانونی به درخواست نویسندگان و ناشران در فروشگاه اپل حذف شده است اما اکثر آنان همچنان به طور غیرمجاز توزیع می‌شود.

این کنسرسیوم همچنین تاکید کرده است: ما بر اهمیت مالکیت معنوی پافشاری می‌کنیم و انتظار داریم این شرکت به سرعت و به طور مناسبی به این شکایت پاسخ دهد.

"1Q84" اثر اخیر هاروکی موراکامی نویسنده پرفروش و کاندیدای نوبل ادبیات 2010 و همچنین آثار کیگو هیگاشینو از جمله آثاری هستند که در فروشگاه فروش کتاب دیجیتالی اپل به صورت غیرقانونی فروخته می‌شود.

ماه گذشته نیز این دو نویسنده اعتراض خود را نسبت به فروش غیر مجاز آثار خود بیان کرده بودند و بیانیه کنسرسیوم ناشران ژاپن که شامل انجمن ناشران کتاب،‌ انجمن ناشران مجلات و انجمن ناشران الکترونیک ژاپن است در همین راستا صادر شده است.

