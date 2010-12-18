153 واحد صنفی متخلف در رفسنجان جریمه شدند

مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در رفسنجان اظهار داشت: این واحدهای صنفی متخلف به تعزیرات معرفی و بالغ بر 130 میلیون ریال جریمه نقدی شده اند.

وی با اشاره به اقدامات این اداره در راستای بازرسی از واحدهای صنفی در راستای هدفمندسازی یارانه ها، افزود: تاکنون بیش از سه هزار و 230 واحد صنفی در شهرستان رفسنجان بازرسی شده است.

وی تصریح کرد: 13 اکیپ بازرسی از سوی اداره بازرگانی و چهار اکیپ از سوی مجمع امور صنفی کار بازرسی از اصناف شهرستان را بر عهده دارند.

حسینی عنوان کرد: تاکنون 132 مورد گزارش تخلف مردمی دریافت کرده ایم که پس از بازرسی، 123 مورد آن صحت داشته و به آن رسیدگی شده است.

رئیس اداره بازرگانی رفسنجان با تاکید بر اینکه تاکنون افزایش قیمت در رفسنجان نداشته ایم، یادآور شد: ذخیره کالا در شهرستان به اندازه کافی وجود داشته و هیچ کمبودی در هیچ نوع کالایی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 22 قلم کالای اساسی مردم نیز روزانه در حال رصد است و ما علاوه بر اطلاع رسانی در این مورد از واحدهای صنفی بازرسی های دقیق داشته و با افراد متخلف برخورد می کنیم.

وی با بیان اینکه کمیسیونها حق نرخ گذاری روی کالاها را ندارند، تاکید کرد: با همکاری مدیران واحدهای تولیدی، هیچ کالای تولیدی در شهرستان رفسنجان افزایش قیمت نداشته است.