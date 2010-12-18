مسکن مهر چهارمحال و بختیاری 50 درصد پیشرفت دارد

سام انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به عملکرد بنیاد مسکن در بحث احداث واحدهای مسکونی مسکن مهر در شهرهای زیر 25هزار نفر اظهار داشت: در سال گذشته احداث افزون بر پنج هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر 25 هزار نفر در این استان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: از این تعداد حدود سه هزار و 258 واحد در مرحله فنداسیون، دو هزار و 155 واحد در مرحله اسکلتبندی، یک هزار و 181 واحد در مرحله آغاز سفتکاری و 781 واحد در مرحله اتمام سفتکاری هستند.
انصاری ادامه داد: با توجه به تحقق 100 درصدی اهداف تامین مسکن این نهاد در سال گذشته در سال جاری احداث افزون بر 10هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: از این تعداد چهار هزار و 51 خانوار به بانکهای عامل معرفی شدهاند که دو هزار و 956 خانواده موفق به عقد قرارداد، دو هزار و 600 خانوار مرحله نخست وام را دریافت و دو هزار و 500 خانوار مرحله دوم تسهیلات و دو هزار و 540 خانوار نیز مرحله چهارم تسهیلات لازم را دریافت کردند.
انصاری با بیان اینکه ساخت مسکن مهر در استان به دو صورت گروهی و انفرادی خود مالک ساخته میشود، افزود: هرچه متقاضیان کار را زودتر انجام دهند تعداد اقساط بیشتر میشود که این به نفع متقاضیان است.
وی با تاکید بر اینکه مسکن مهر از مهمترین اقدامات دولت خدمتگزار احمدینژاد برای خانهدار کردن تمام اقشار جامعه است، افزود: دولت عدالتمحور با اجرای این طرح عزم خود را برای رفع مشکل مسکن در کشور جزم کرده و یک تحول بنیادین را با تفکر انقلابی و جهادی در حوزه مسکن ایجاد کرده که قابل تقدیر است.
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