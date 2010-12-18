جایزه فرخ نژاد اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه بهترین بازیگر مرد پنجاه و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم آسیا اقیانوسیه با حضور مدیر عامل و قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی به حمید فرخ نژاد برای فیلم شب واقعه اهدا شد.

سیداحمد میرعلایی طی یک نشست صمیمانه با حضور حسن نجاریان، جایزه جشنواره آسیا آقیانوسیه را به فرخ نژاد اهدا کرد. امیر اسفندیاری مدیر امور بین الملل بنیاد که در جشنواره حضور داشت به نیابت از فرخ نژاد این جایزه را به ایران آورده است. در این نشست همچنین مدیر عامل فارابی جایزه ای ویژه از سوی بنیاد به این بازیگر برجسته سینمای کشور اهدا کرد.

فرخ نژاد در هنگام دریافت جایزه خود گفت: هر جایزه بین المللی، افتخاری برای کلیت سینمای کشور است و خوشحالم که سومین جایزه بین المللی خود را از جشنواره ای معتبر برای فیلم شب واقعه با چنین مضمونی دریافت کردم.

وی ادامه داد: فیلم شب واقعه از آثار تاثیرگذار سینمای کشور با موضوع دفاع مقدس است که من شخصیت یکی از همشهری های خود(دریا قلی سورانی) را بازی کردم . دریاقلی شخصیت ای پیچیده و چند لایه دارد. در واقع این شخصیت اگر چه پیشینه چندان موجه ای ندارد اما در جریان جنگ تحمیلی ، با عملکرد خود به یک قهرمان ملی تبدیل می شود.

فرخ نژاد در ادامه افزود: سینمای ایران و عوامل آن برای جهانی شدن و تاثیر بر مخاطبان جهانی نیازمند حضور در این جشنواره ها و دیده شدن هستند. متاسفانه سینمای جشنواره ای ایران در گذشته چندان مجالی به بازیگران نمی داد و عمده آثاری که در جشنواره جهانی جایزه گرفته اند، بیشتر از نابازیگران استفاده کرده اند. ولی حضور جهانی آثاری مثل شب واقعه می تواند عامل ارتباط بیشتر مخاطبان جهانی با سینمای ایران باشد تا جشنواره ها بعد دیگری از این سینما را بشناسند.

حمید فرخ نژاد پیش از این نیز جوایز در حوزه بازیگری از جشنواره های متعبری چون کارلوویواری و مسکو دریافت کرده است.﻿

