طرح دورکاری کارمندان افزایش بهره وری را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کریم مطهری موید در نخستین کارگروه دورکاری استان همدان با بیان اینکه آیین نامه دورکاری در دولت از سوی هیئت وزیران ابلاغ شده، اظهار داشت: طبق این ابلاغیه دستگاه های دولتی و اجرایی موظفند به منظور توسعه دولت الکترونیک، فعالیت های مربوط به مشاغل عمومی و اختصاصی را مشخص و از طریق دورکاری انجام دهند.

وی افزود: برای تحقق اجرای طرح در استان همدان دستگاه های دولتی، باید با تشکیل کارگروهی با عنوان کارگروه اجرای طرح دورکاری نسبت به برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور واگذاری شده در طرح دورکاری اقدام کنند.

مطهری موید در خصوص وظایف کارگروه دورکاری در ادارات گفت: نظارت بر اجرای فرآیند دورکاری در دستگاه های اجرایی، تهیه گزارش از فعالیت های انجام شده، تایید توجیه فنی و اقتصادی امور و شناسایی فعالیت ها و خدمات انجام شده از طریق دورکاری، از عمده فعالیت ها و وظایف کارگروه دورکاری است.

وی تایید صلاحیت کارمندان دورکاری، تعیین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام امور محوله، تعیین سازوکارهای لازم برای امنیت اطلاعات مورد استفاده در فرآیند دورکاری و تعیین دوره های زمانی را از دیگر وظایف کارگروه های دورکاری در ادارات برشمرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان خاطر نشان کرد: نوع خدمات رفاهی، مالی و اضافه کاری به کارمندان دورکار، طبق حجم و عینیت خدمات واگذارشده و تایید مدیریت مافوق انجام می گیرد.