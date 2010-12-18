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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

نکونام خبر داد:

بررسی عملکرد 6 ماهه بودجه 89 در کمیسیون اصل نود

بررسی عملکرد 6 ماهه بودجه 89 در کمیسیون اصل نود

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از جلسه مشترک این کمیسیون با دیوان محاسبات در روز سه شنبه خبر داد و گفت: در این جلسه گزارش دیوان محاسبات پیرامون عملکرد 6 ماهه بوجه 89 ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم نکونام نماینده گلپایگان و خوانسار با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود با دیوان محاسبات اظهار داشت: در این جلسه که با حضور رئیس، معاونان و کارشناسان سازمان دیوان محاسبان و اعضای کمیسیون اصل نود تشکیل خواهد شد گزارش دیوان در خصوص عملکرد 6 ماهه بودجه سال 89 ارائه خواهد شد.

وی افزود: این گزارش مشخص خواهد کرد که تا کنون چه میزان از اهداف بودجه 89 عملیاتی شده و اگر انحرافی وجود داشته چه بوده و علل و عوامل آن چیست.
 
رئیس کمیسیون اصل نود هدف کمیسیون در دوره جدید را  آسیب شناسی عملکرد قوا اعلام کرد گفت: هدف کمیسیون این است که با آسیب شناسی عملکرد و انحرافات قوا و اعلام آن به متصدیان و مسئولان امر در تسهیل  روند اجرایی امور توسط این نهادها و همچنین قانونگذاری نقش موثری ایفا کند.
 
به گفته نکونام این جلسه روز سه شنبه و به میزبانی کمیسیون اصل نود تشکیل خواهد شد.
کد مطلب 1211953

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