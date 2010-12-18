روند رو به رشد والیبال کرمان مهم تر از کسب نتیجه است

ناصر شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهردر کرمان اظهارداشت: تیم والیبال کرمان در فصل جدید بازیکنان باشخصیت و در حال رشدی جذب کرده است و کار تیم امسال پیشرفت در والیبال و بازی روان و جذاب است.

وی تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلات والیبال در کرمان تغییر و تحول زیاد بوده ولی هیچ تیمی مثل کرمان شاهد این حجم از تغییر و تحول نبوده است به طور مثال بانک کشاورزی 90درصد ترکیب خود را حفظ کرده و تنها یکی دو بازیکن به تیمش اضافه کرده است.

وی یادآورشد: بازیکنان تیم والیبال کرمان با میانگین سنی 22سال و با احتساب دو بازیکن مسنتر خود میانگین سنی 24سال دارد که اوج پختگی در والیبال ایران است.

وی ادامه داد: یکی از بارزه های مهم مسئولین استان حمایت جدی و ویژه از تیم برق بود و مسئول هیئت والیبال کرمان برای بقا این تیم در لیگ تلاش زیادی کردند، کادر فنی تیم هم بازیکنان را با شرایط بسیار فشرده ولی حساب شده به بازیها وارد کرد و برنامه ریزی که شخصا به مسئولین تیم دادم کسی در ایران برای تیمش پیاده نکرده و اینها فقط برای این است که روشن شود بدون هدف به کرمان نیامده ایم و برنامه جدی برای کار در والیبال ایران داریم.

شهنازی تصریح کرد: تاکنون وظیفه من مربی و دیگر همکاران بوده که با کمک بدنسازیهای خوب بدنساز تیمهای ملی نوجوانان وجوانان، تیم کرمان را برای بازیها آماده کنیم آن هم در شرایطی که ظرف 20روز کار سه ماه تمرین را انجام دادیم.

وی ادامه داد: وظیفه مسئولین والیبال استان در اختیار گذاشتن امکانات و نیازهای بازیکنان است و تنها مشکلی که پیش بینی می کنم در آینده شاید درگیر آن شویم مسئله روحی و روانی تیم است که این وظیفه مسئولین تیم است که با رسیدگی و پرداخت قرار داد به موقع و تشویق تیم بعد از پیروزی ها به بازیکنان روحیه بدهند.

شهنازی که سرمربیگیری تیم ملی نوجوانان ایران را به دلیل پیوستن به تیم والیبال کرمان از دست داده است، افزود: تیم والیبال کاشان که در این هفته در کرمان میهمان ماست تیمی خوب و جانداری است که موفق شده نائب قهرمان لیگ را شکست دهد و با توجه به موقعیتی که در جدول داریم بازی حساسی برای دو تیم است و بسته به شرایط روحی و روانی بازی در روز شنبه است که کدام تیم روحیه بهتری داشته باشد.

وی تصریح کرد: تیم کرمان برای بازیهای خود انگیزه بالایی دارد روند رو به رشد تیم ما ادامه خواهد یافت.

وی اظهار داشت: تیم کرمان بازیهای باریج اسانس کاشان را آنالیز کرده است و فیلم بازیهای تیم کاشان را برای بازیکنان کرمان نمایش خواهیم داد و نکات مهم بازی را به آنان گوشزد می کنیم و در آخرین تمرین قبل از بازی خود روی این نکات کار می کنیم.

وی داوری والیبال را سالم دانست و گفت: داوری بازی همیشه حساب شده و درست است و کمتر پیش می آید داور در بازی تاثیر گذار باشد.

وی خاطر نشان کرد: تیم کرمان بازیهای سختی را پشت سر گذاشته بازی با تیم ارتعاشات با توجه به بازیکنان خوبی که جذب کرده بسیارسخت بود و بازی هفته گذشته مقابل تیم بانک کشاورزی که تیم پنجم پارسال بود نیز با شرایط سخت بردیم.

شهنازی یاد آور شد: همان گونه که گفتم به برد و باخت بازیها زیاد توجهی نمی کنیم چرا که تیم کرمان برای والیبال خوب و زیبا پا به زمین مسابقه می گذارد و چون حساب شده کار می کنیم نتیجه هم می گیریم.

