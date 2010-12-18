400 کیلومتر از محورهای مازندران حادثه خیز است

سید علی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: هم اکنون 13 نقطه حادثه خیز در مازندران شناسایی شده است.

وی خاطر نشان کرد: سه هزار و 441 کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی مازندران برفگیر هستند.

سرپرست اداره کل راه و ترابری مازندران با اشاره به اینکه 45 کیلومتر روشنایی مه شکن در نقاط مه گیر و گردنه های حساس راه های استان وجود دارد تصریح کرد: در بیش از 300 کیلومتر از راه های مازندران روشنایی انجام شده است.

اسد با بیان اینکه 291 نفر از پرسنل راه و ترابری استان در گردنه ها و نقاط برفگیر مازندران مستقر هستند یادآور شد: 450 دستگاه پل با دهانه 10 متر و 34 دستگاه تونل به طول هشت هزار و 565 متر در طول 9 هزار و 804 کیلومتر از راههای مازندران موجود است.

مازندران با 23 هزار و 756 مترمربع مساحت، 1.44 درصد مساحت کشور و 2.48 درصد راه های اصلی و فرعی ایران را به خود اختصاص داده و به دلیل واقع شدن در مسیر ترانزیتی آسیای میانه و تهران مشهد یکی از پرترافیک ترین راه های کشور محسوب می شود.