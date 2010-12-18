1932 هکتار از اراضی ملی فارس از متصرفین پس گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غلامرضا غلامی در این خصوص توضیح داد: این اراضی به ارزش 152 میلیارد و783 میلیون و923 هزار ریال بوده است که باهمکاری ارزشمنددستگاه قضائی و حمایتهای همه جانبه استاندار فارس در سطح استان از دست متصرفین خارج و به بیت المال بارگردانده شده است.

وی افزود: امروزه روش و شکل زمین خواری مثل گذشته نیست که شخصی زمینی را در محدوده اراضی منابع ملی تصرف، محصور و بر روی آن کشت و زرع کند‌ بلکه زمین خواری نوین به صورت نرم افزاری ودرسطح انبوه وکلان صورت می گیرد.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس ادامه داد: افراد سودجو و زمین خوار با انجام کاغذبازی، جمع آوری اسناد ومدارک ساختگی وسندسازی ونفوذ در سیستمهای اداری اقدام به تصرف عدوانی اراضی منابع ملی می کنند.

غلامی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده های مورد دعوی مربوط به منابع طبیعی اظهار داشت: با مشاهده نوع آرای ‌صادره در برخی از این پرونده ها مشاهده می کنیم که رای صادره به ضرر دولت بوده و با تحقیقاتی که صورت پذیرفته به این نکته برخورد کردیم که کارشناس مربوطه یا در دادگاه حضور نیافته و یا مدارک واسنادی را که باید به دادگاه ارائه کند عامدا ‌ارائه نکرده و یا به طور قاطع از منابع طبیعی ومنافع دولت دفاع نکرده است و درنهایت بر اثر این سهل انگاری عمدی، منجر به صدور رای به ضرر منابع طبیعی شده است.

وی افزود: در حال حاضر مشغول بازخوانی احکام صادره در پرونده های موجود هستیم تا چنانچه مشخص شود کارشناسان مربوطه به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشند و با عملکرد ضعیف ویا عامدا باعث صدور رای علیه منابع طبیعی شده باشند، با آنان برخورد کنیم.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس تاکید کرد: روند بازپس گیری اراضی ملی که توسط زمین خواران به تصرف درآمده اند همچنان ادامه داشته و ذره ای از مواضع اصولی خود در این رابطه عقب نشینی نخواهیم کرد.

غلامی ضمن قدردانی از دستگاه قضایی به جهت همکاری همه جانبه و دلسوزانه آنان در امر حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و مبارزه با فساد اقتصادی و... گفت: درآینده نزدیک خبرهای خوشی در خصوص مبارزه با زمین خواری به مردم خواهیم داد.