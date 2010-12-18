هدف پیامکهای عاشورایی تعمیق مبانی اسلام و انقلاب است

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پنجمین سوگواره پیامکهای عاشورایی اظهار داشت: بحث استفاده از ابزارهای جدیدی که برای ارتباطات مورد استفاده قرار می گیرند یکی از موضوعات دائمی است که در سازمان پیگیری می شود تا بتوان از محیطهای مختلفی که مردم از آنها استفاده می کنند برای رساندن پیام دین و در واقع مشارکت دادن مردم برای شور و شعور حسینی استفاده کنیم.

وی افزود: یکی از فضاهای بسیار معمول پیامک است، زمانی که این فعالیت را در مؤسسه ماسک با مشارکت عده ای از جوانان ولایی، خوش ذوق و متدین آغاز کردیم تب و تاب ارسال پیامک در کشور بسیار بالا و قوی بود و هنوز هم می توان آن را یک عنصر تأثیر گذار دانست.

حجت الاسلام موسوی هوایی یادآور شد: با توجه به تأثیرگذاری پیامکها تلاش کردیم پیامهای خوبی در فضهای دینی و اجتماعی و خانوادگی برای جهت دادن به پیامکهایی که مردم برای هم ارسال می کنند، فراهم کنیم.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: یکی از این اقدامات سوگواره پیامکهای عاشورایی است که امسال برای پنجمین سال متوالی برگزار می شود. وقتی فراخوان این سوگواره منتشر می شود اقشار مختلف مردم در این برنامه شرکت می کنند، حتی به رغم اینکه امسال فراخوان پنجمین سوگواره پیامکهای عاشورایی با محوریت تسبیح ملک به صورت زیر نویس تلویزیونی پخش نشد اما تعداد شرکت کنندگان آن بسیار قابل توجه بوده است.

وی تصریح کرد: طی چهارسال گذشته هنگام شرکت در مراسم اختتامیه این سوگواره ، افرادی در این سوگواره شرکت کرده اند که ظاهرا ارتباطی با سیدالشهدا نداشته اند اما مشخص شده این افراد با پیامکهای بسیار دلنشینی در این سوگواره شرکت کرده اند که قابل تقدیر است.

وی با تأکید بر اینکه مسئله مهم در این برنامه ارتباط گرفتن سطوح مختلف مردم به ویژه جوانان با قیام عاشورا به عنوان زنده کننده دین است گفت: بقای اسلام و انقلاب به زنده نگهداشتن قیام عاشورا مرتبط است. این امر بسیار مهم است که وقتی یاد عاشورا زنده نگاه داشته شود جامعه مقاوم و مستحکم خواهد بود و در مسیر ولایت می تواند مقاومتی عاشقانه و عاقلانه داشته باشد.

حجت الاسلام موسوی هوایی یادآور شد: تا کنون نیز براساس گزارشها این سوگواره پیامکهای عاشورایی جمع کثیری شرکت کرده اند. زمانی که مؤسسه ماسک با پیامک اعضا را از برگزاری سوگواره مطلع می کند این پیامک میان سایرین نیز به جریان می افتد و تعداد شرکت کنندگان از استانهای مختلف افزایش می یابند.

پنجمین سوگواره پیامکهای عاشورایی از روز 16 آذر ماه آغاز شده و تا 30 آذر ماه ادامه دارد.

مؤسسه ماسک ( اس ام اس سازان کارکشته) هرساله در ایام محرم اقدام به برگزاری سوگواره پیامکهای عاشورایی می کند که علاقمندان برای شرکت در این سوگواره می توانند پیامکها و دل نوشته های خود را با مضامین قیام و شهادت امام حسین(ع) و اصحاب آن حضرت به شماره 30005000 ارسال کنند.