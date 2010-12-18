شهرداریها باید از نقش مصرف کننده بودجه خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محسن صادقیان با تاکید بر اینکه شهرداری ها باید برای افزایش بودجه برنامه ریزی داشته باشند، گفت: شورای اسلامی شهر و شهرداری متولی توسعه شهر هستند که برای محقق کردن این امر بیش از هر چیز به سرمایه گذاری نیاز است.

صادقیان با بیان اینکه باید سرمایه در اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری قرار گیرد و آنها را درپیشبرد برنامه ها ی توسعه شهری هدایت کند، اظهار داشت: در شهری با شهروندان پر درآمد، مدیریت شهری از طریق اخذ عوارض های ساخت و ساز و کسب و پیشه و دریافت بهای خدمات، در آمد سرانه بیشتری نسبت به شهری با درآمد پایین خواهد داشت.

وی گفت: در این صورت تجربه مدیران شهری در شهرهای بزرگ دنیا نشان داده که متولیان شهرداری ها می توانند از نقش یک مصرف کننده بودجه خارج شده و در جهت افزایش درآمدها برنامه ریزی کنند.

صادقیان با تاکید بر اینکه در این سیاست گذاری آنچه که بیش از هر چیزی باید مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد، شناخت امکانات وتوانائی های بالقوه شهر است، افزود: کشف مزیت های شهر و حرکت در جهت تحقق شکوفایی این قابلیت ها رونق اقتصادی محله ها را در پی دارد.

رئیس کمیسیون عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان یکی از ابزارهای قانونی شوراها در زمینه تحقق حقوق شهروندان را، حق نظارت شوراها بر عملکرد شهرداری ها عنوان کرد و گفت: ‌شوراها با بررسی و تصویب بودجه سالیانه شهرداری و سازمان ها و واحدهای تحت پوشش و همچنین وضع تعرفه های عوارض سالیانه متناسب با نیازهای مالی و منطبق با وضعیت اقتصادی شهروندان مناطق مختلف شهری، می توانند کنترل لازم را در چگونگی ارائه خدمات بهتر به شهروندان داشته باشند.