زمان برگزاری "سوگواره دانشگاهی نمایش های عاشورایی" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سوگواره با اجراهای خیابانی، پردهخوانی، تعزیه و همایش "دانشگاه و آئینهای عاشورایی" از 28 آذر تا اول دی ماه برگزار می شود.
نمایشهای زیر در روز اول، یکشنبه 28 آذر همزمان در دانشگاههای تهران و شهرستانها وساختمان اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا میشود.
درساختمان اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ساعت 12:30" تعزیه مجلس شهادت حضرت ابوالفضل عباس (ع)" سیفاله درویشی، دانشگاه تربیت مدرس ساعت 12:30 "مقصود تویی" امیر اسماعیلی، دانشگاه تهران ساعت 12:30 "نفس حق" علی رحیمی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 12:30 "شمر خوشصدا" محمد هادی عطایی، دانشگاه علامه طباطبایی ساعت 11 "شمرخوانی" پیام عزیزی، دانشگاه هنر ساعت 13:30 "پردهخوانی واقعه عاشورا" ابوالفضل ورمزیار.
همچنین دیگر سوگوارهها در دانشگاه امیرکبیر ساعت 14 "نذر دمام" خیراله تقیانی، دانشگاه زابل ساعت 12:30 "تعزیه مجلس شهادت امام حسین (ع)" سلجوقی، دانشگاه چمران اهواز ساعت 13:30 "تعزیه مجلس شهادت حضرت قاسم" ناصر میاحی، دانشگاه شیراز ساعت 12:30 " تعزیه مجلس شهادت حضرت علیاکبر" حیدرپور، دانشگاه گیلان ساعت 12:30 "کرنانوازی و شهادتخوانی عاشورا" محمود فرضینژاد، دانشگاه فردوسی مشهد ساعت 12:30 " تعزیه مجلس شهادت حضرت ابوالفضل (ع)" محسن کریمی برگزار میشود.
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