46.4 میلیون دلار کالاهای صنعتی و معدنی صادر شد

رحمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: سیمان، مخزن سوخت گاز مایع، سیلندر گاز، خوراک ماهی، خمیرمایه، نمد، کاشی و سرامیک، موکت و لوازم خانگی از مهمترین این کالاها بوده است.

وی افزود: صادرات آب معدنی، خمیر‌مایه، آب‌میوه و کنستانتره روغن خوراکی، سیم و کابل، خوراک طیور و آبزیان، سیلندر گاز، کاشی و سرامیک و کیسه‌های پلاستیکی از دیگر کالاهای صادر شده به خارج از این استان است.

کرمی خاطرنشان کرد: این کالاها به 20 کشور جهان از جمله کشورهای حوزه‌های خلیج فارس، اروپا و استرالیا صادر شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری همچنین از صدور جواز تاسیس 76 واحد صنعتی در این استان خبر داد و گفت: این تعداد واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری 683 میلیارد ریال با ایجاد 951 فرصت شغلی در این استان صادر شده است.‌

کرمی شیر استرلیزه با ظرفیت دو میلیون و 500 تن را از مهمترین طرح‌های صنعتی استان برشمرد و عنوان داشت: انواع سیم و کابل و مقاطع مفتول آلومینیومی و مسی با ظرفیت دو میلیون و 500 تن و مصنوعات پلاستیک بادی و تزریقی با ظرفیت 250 هزار تن از دیگر طرح‌های مهم صنعتی است که مجوز تاسیس و احداث این واحدها صادر شده است.

وی افزایش سهم صنعت را در این استان برای جلوگیری از مهاجرت بسیار موثر دانست و افزود: می‌توان در این استان با سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه صنعت اشتغال‌زایی را بالا برد که این امر خود تا حد زیادی از مهاجرت جلوگیری می‌کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری بر ضرورت ایجاد و توسعه صنایع استراتژیک و مهم در این استان در راستای حرکت به سمت توسعه و پیشرفت تاکید کرد و گفت: واحدهای صنعتی مستقر در این استان با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص و کارآمد و با به کارگیری امکانات و توانمندیهای طبیعی و بالقوه موفقیتهای چشمگیری را در راستای خودکفایی ملی و توسعه صادرات خارجی کسب کرده‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از راهکارهای موثر در راستای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در این استان عنوان داشت: فضای کسب و کار ‌باید برای افراد سرمایه‌گذار فراهم شود تا آنها از جانب برنامه‌ریزیهای دولت برای یک دوره بلند‌مدت کاملاً احساس امنیت کنند.

کرمی خاطرنشان کرد: بسترسازی در راستای ارتقای فرهنگ جامعه، تعامل مثبت و سازنده میان مسئولان، غنیمت شمردن فرصتها در راستای افزایش تولید، عملیاتی کردن زیرساختها و رفع کردن موانع فراروی بخش صنعت بسترساز توسعه بیش از پیش اقتصادی این استان است.