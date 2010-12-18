اعطای تسهیلات به صنعتگران با نرخهای 3 و 9 و11 درصدی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین با بیان این خبر گفت: برنامه های اصلی وزارت صنایع و معادن پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شامل دو برنامه کوتاه و میان مدت است.

وی افزود: بر اساس برنامه کوتاه مدت که با رویکرد تامین نقدینگی واحدهای صنعتی صورت می گیرد، طرحهایی تعریف شده که افزایش قیمتها با شیب ملایم‌تری افزایش یابد؛ بر این اساس خط اعتباری انرژی به عنوان مهمترین این طرح ها تعریف شده است.

مشاور وزیر صنایع و معادن سود این تسهیلات را سه درصد عنوان کرد و افزود: این سه درصد سود تسهیلات نیست بلکه به عنوان کارمزد این تسهیلات خواهد بود این در حالیست که واحدهای صنعتی برای دریافت این تسهیلات احتیاج به وثیقه ای ندارند و تنها با ارائه سفته ای به میزان مبلغ دریافتی، میتوانند از امکانات استفاده کنند.

فاطمی امین یادآور شد: واحدهای صنعتی که بدهی معوقه دارند نیز می توانند از این تسهیلات استفاده کنند زیرا صنعتگران میتوانند از این اعتبارات که به عنوان هزینه انرژی واحدهای صنعتی شناخته می شوند به صورت ماهانه استفاده کنند.

وی با بیان این که تاکنون از این طرحها استقبال چشمگیری صورت گرفته است، گفت: در ادامه این طرحها تسهیلاتی برای بازسازی و تکمیل فرایند تولید در نظر گرفته شده است که بازپرداخت آن دو ساله و با سود 9 درصد خواهد بود، ضمن آنکه اگر صنعتگری خواستار بازپرداخت آن در طول 5/6 سال باشد باید با سود 11 درصد پرداخت کند.

رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن افزود: دلیل این امر آن است که این منابع به نسبت منابعی که بانک ها می توانند تامین کنند کمتر است بنابراین از سوی منابع بانک ها تامین می شود.

فاطمی امین تصریح کرد: آنچه که از صنعتگران واقعی حمایت می کند ارائه کمک بلاعوض به آنها نیست بلکه ارائه وام کمک بهتری برای آنان خواهد بود. وی با اشاره به ارتقای مدیریت بنگاه ها و خدمات مشاوره ای در این زمینه نیز اظهار کرد:این طرح که در 8 استان کشور آغاز شده با 50 درصد کمک بلاعوض حمایت می شود.

به گفته مشاور وزیر صنایع و معادن، این بسته در جلسه مشترک کمیسیون صنایع مجلس و همچنین مسوولان وزارت صنایع و معادن با حضور وزیر صنایع و معادن تشریح شد اما ستاد تحول وزارت صنایع و معادن آمادگی شنیدن نظرات بیشتری برای بهبود این بسته است زیرا معتقدیم که ارائه نظرات بهتر ما را در بهبود فضای صنعت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کمک می کند.