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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

عزتی:

اجرای سد میمه برای مهار آبهای مرزی در ایلام ضروری است

اجرای سد میمه برای مهار آبهای مرزی در ایلام ضروری است

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: مهار و ممانعت از خروج آبهای مرزی از کشور یکی از مهمترین اهداف اجرای سد میمه در جنوب استان ایلام است.

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: احداث سد میمه در شهرستان دهلران از مطالبات به حق مردم بود که پس از رایزنی‌ها و پیگیری‌های مکرر اجرایی شد.

وی ادامه داد: حجم خاکریزی این سد 3.2 میلیون مترمکعب بوده که قرار است در مدت چهار سال عملیات اجرایی این سد به اتمام برسد.

نماینده دهلران هدف از احداث این سد را مهار و جلوگیری از خروج آبهای مرزی کشور،افزایش درآمد مردم منطقه و افزایش تولیدات کشاورزی و اشتغال اعلام کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار تسریع در روند اجرایی این طرح شد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این سد در منطقه زرین آباد شهرستان دهلران در مجموع با اعتبار 47 میلیارد تومان احداث می شود.

وی یادآور شد: عملیات اجرایی ساخت سد مخزنی میمه بر روی رودخانه میمه در ۱۵ کلیلومتری شمال غرب دهلران از نوع خاکی با هسته رسی با ۵۱ متر ارتفاع از پی ، طول تاج ۱۱۵۰ متر ، و عرض تاج ۸ متر با حجم آب ۶۰ میلون متر مکعب به منظور تامین آب ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ۴۵ روز پیش با حضور وزیر نیرو کلنگ زنی و آغاز شده است.

کد مطلب 1211968

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