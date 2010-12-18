شاخص آلودگی هوای تهران در شرایط ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی افزود: پس از بارش باران اخیر شرایط آلودگی هوا از شرایط هشدار خارج شد اما همچنان وضعیت هوای شهر به حالت سالم بازنگشته و شاخص آلودگی ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون امروز 126 است و در شرایط ناسالم قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت هوا از نظر ذرات کمتر از 10 میکرون و مونواکسیدکربن در شرایط سالم است افزود: میزان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون بیش از حد مجاز و در وضعیت ناسالم قرار دارد که امیدواریم شهروندان با استفاده کمتر از خودروی شخصی برای کاهش آلودگی هوا و بازگشت به شرایط سالم همکاری لازم را داشته باشند.

رشیدی با تاکید بر اینکه همواره در اماکن پر ترافیک شهر آلودگی بیشتر و وضعیت نامناسب تر است گفت: توسعه حمل و نقل عمومی یکی از راه کارهای اصلی حل معضل ترافیک و به دنبال آن آلودگی هوا است که امیدواریم مسئولان به طور جد به این مهم توجه داشته باشند و راه کارهای اساسی برای رفع معضل آلودگی هوا را پیش رو بگیرند.



