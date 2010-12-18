حوادث تروریستی در وحدت شیعه و سنی خللی ایجاد نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در پی حمله تروریستی روز تاسوعا در چابهار و کشته و زخمی شدن عزاداری حسینی صادر شده، آمده است: باردیگر دست پلید استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و صهیونیسم غاصب از آستین مزدورانی بی‌دین به درآمد و در روز تاسوعای اباعبدالله الحسین (علیه السلام) تعدادی از عزاداران حسین ابن علی‌(علیه السلام) را به خاک و خون کشید که دل هر انسان آزاده‌‌ای را به درد آورد.



در ادامه اطلاعیه آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی و عرض تسلیت به خانواده‌های شهیدان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان این اقدام ننگین اعلام می‌دارد، هدف دشمنان از انجام چنین حوادثی، ایجاد تفرقه و درهم شکستن اقتدار و امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است که با هوشیاری مسئولان و مردم انقلابی، مؤمن و عاشورایی به این اهداف شوم خود نخواهند رسید.



جامعه مدرسین در ادامه بیانیه خود آورده است: دشمنان قسم خورده اسلام بدانند این گونه اقدامات هیچ‌گونه خللی در وحدت شیعه و سنی ایجاد نخواهد کرد.



در پایان بیانیه تصریح شده است: از مسئولان امنیتی انتظار می‌رود ضمن شناسایی و دستگیری عوامل پشت‌پرده این حادثه خونین آنان را به سزای اعمال پلیدشان برسانند. و از مردم مؤمن استان سیستان و بلوچستان درخواست می‌شود با هوشیاری و حفظ وحدت جلوی هرگونه فتنه دشمنان را بگیرند.