تقدیر از هنرمندان منطقه شش در فرهنگسرای شفق

به گزارش خبرگزاری مهر در این برنامه ابتدا نمایشگاهی از آثار این هنرمندان از تاریخ 27 آذر تا 2 دی ماه در نگارخانه فرهنگسرای شفق برپا و در پایان این نمایشگاه از این هنرمندان تقدیر میشود.
ایرج نویدی در رشته جلدسازی کتاب، فروغ اکرم احمدی مقدم در رشته نقاشی روی چرم، فاطمه یوسفی در رشته رودوزیهای سنتی و ترمهدوزی، محمد مهدی انوشفر در رشته سفالگری، صلاح الدین علامهزاده در رشته معرق، محمد ضیایی در رشته شیشهگری و صاحبعلی ملکی در رشته خطاطی، تذهیب، نگارگری از جمله هنرمندانی هستند که از آنان تقدیر میشود.
این هنرمندان در طول حیات هنری خود ضمن تربیت شاگردانی بسیار، نمایشگاههایی هم در ایران و خارج از کشور برگزار کردهاند.
شهروندان محترم ضمن حضور در این نمایشگاه و بازدید از آثار این نمایشگاه میتوانند با این هنرمندان بیشتر آشنا شده و در صورت تمایل به ورود به رشتههای هنری از تجارب ارزنده این عزیزان استفاده کنند.
فرهنگسرای شفق در خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان 21، بوستان شفق واقع شده است. علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای 88554019 تماس بگیرند.
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